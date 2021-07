VIDEO: Recrean escenas de ‘Stranger Things’ en ‘Among Us’

Un fan de ‘Stranger Things’ recreó en ‘Among Us’ varias escenas importantes que han sucedido en las últimas temporadas de la popular serie de Netflix.

‘Among Us’ es uno de los videojuegos que se han colocado como favoritos durante los últimos meses de este 2020 por lo que no es de esperar que varios de los mas de 3 millones de jugadores simultáneos que posee, quieran aventurarse más allá de la experiencia que ofrece el videojuego.

Es por esto que, un fan tanto de ‘Among Us’ como de ‘Stranger Things’, decidió que era muy buena idea recrear las escenas claves de la serie que se desarrolla en el pueblo ficticio de Hawkins.

El video de apenas 2 minutos, sustituye a los personajes de ‘Stranger Things’ con los característicos y simpáticos avatares espaciales de ‘Among Us’, juego de la desarrolladora Innersloth.

Escenas de ‘Stranger Things’ en ‘Among Us’

La primera escena de ‘Stranger Things’ en ‘Among Us’ que ofrece este video es el sacrificio de ‘Bob’, el novio de ‘Joyce’ ( Winona Ryder ) cuando tienen que escapar de los ‘ Demogorgon ’; la segunda escena es la trágica muerte de ‘Barb’, la amiga de ‘Nancy Wheeler’ (Natalia Dyer) durante una fiesta en la alberca.

La siguiente escena en el escenario de ‘Among Us’ es cuando ‘Mike’ (Finn Wolfhard) y ‘Once’ (Millie Bobby Brown) se besan mientras ‘Hopper’ (David Harbour) los interrumpe de manera drástica como cualquier padre sobreprotector.

Continuando con ‘Hopper’, una de las escenas que sin duda partió el corazón de muchos seguidores del comisario favorito de ‘Stranger Things’, fue cuando él muere durante la explosión del laboratorio de los rusos y se sacrifica para que ‘Joyce’ y los demás puedan escapar con vida.

Por último, una de las escenas favoritas del público seguidor de ‘Stranger Things’ es cuando ‘Billy’ (Dacre Montgomery) -quien se suponía el villano de la última temporada de la serie- salva a ‘Once’ del ‘Desuellamentes’.

Esta acción sin duda logró reivindicar a ‘Billy’ ante los ojos de la audiencia de ‘Stranger Things, era algo que este fan no podía dejar afuera de su recreación en ‘Among Us’, misma que cerró exactamente como la tercera temporada, es decir con el ‘ Desuellamentes ’ probablemente vivo en el Otro Lado.