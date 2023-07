A través de las redes sociales de ‘La liga de los súpercuates’ y Álex Fernández -de 37 años de edad-, se informó su pésame sobre la muerte de Sebastián Muñoz Finck, su colaborador y amigo.

El sábado 29 de julio por la noche, es que se informó de la muerte de Sebastián Muñoz Finck de 25 años de edad, omitiendo el motivo de su fallecimiento.

En el comunicado oficial, recordaron a Finck como un “entrañable y empático amigo con el que compartimos grandes momentos y profundas lecciones de vida”.

Te contamos quién es Sebastián Muñoz Finck, el comediante por el que el mundo del stand up está de luto.

Álex Fernández compartió en sus redes sociales, un comunicado que desde el pasado 29 de julio, fue compartido en su podcast ‘La liga de los súpercuates’.

Fue por este medio que se dio a conocer la muerte de Sebastián Muñoz Finck, “una pérdida que nos tiene desconsolados”, compartieron.

El comunicado es una muestra de la empatía y el pésame que los comediantes comparten con la familia de Finck. Asimismo describieron su amistad con él.

Por otra parte, Álex Fernández compartió hace seis días, un post sobre un éxito más con sus amigos comediantes, incluyendo al hoy fallecido Sebastián Muñoz Finck.

Este reciente “experimento” para “entretener” fue llamado Los Tetosferistas y aseguró que este se iba a repetir para 2024.

Sebastián Muñoz Finck fue amigo del comediante Álex Fernández y mismo con el que compartió varios proyectos de standup, aunque este también se dedicaba a otros ámbitos.

En su biografía de Instagram, Sebastián Muñoz Finck se describía como actor, escritor, comediante y nerd. En el mundo del stand up era conocido por su poco usual apellido Finck.

Era amante del “ñoñeo”, pues fue muy allegado a temas de la Comic Con, por ejemplo. Incluso compartió una fotografías con personajes destacados como Stan Lee, el creador de Marvel que murió a los 95 años de edad.

Incluso, Sebastián Muñoz Finck llegó a ser ponente en la Comic Con, pues era un experto en los comics.

Hace tres años, tuvo participación en un especial de Comedy Central México, donde compartió cómo era “su solitaria vida”, en una rutina llamada “Hay un Spider Man latino”.

Asimismo, Sebastián Muñoz Finck creó “NerDos”, un podcast donde “neteaba” y “nerdeaba” junto a Héctor García Sánchez, un dibujante. Siendo hace un mes su último contenido.

Por otra parte, lanzó “Monsters Finck”, un programa de caricatura donde hablaba de los monstruos con comedia, abordando estos:

Asimismo, se sabe que Sebastián Muñoz Finck era amante de Harry Potter.

Sebastián Muñoz Finck, el fallecido amigo de Álex Fernández, compartió hace un año en el podcast de ‘Temas de nicho’, que vivía con autismo, específicamente asperger.

En una plática con ‘Kike bien parado’ y Nicho Peñavera, compartió cómo era la sintomatología que vivía siendo autista.

Explicó que pese a que su comportamiento era distinto que al de otros niños, sus padres -por temas de desinformación- no se percataron de su autismo hasta años después.

Sebastián Muñoz Finck compartió que el autismo lo hacía ser muy “obsesionado” y clavado con temas diversos, como Harry Potter, películas o series. Pero apuntó que esto se debe al asperger.

“Cuando tenía siete años me memorice el Larousse de ‘Los tres dinosaurios’ con 300 páginas (...) mis papás creían que estaba aburrido (...) siempre he tenido conductas así. Aprendí a hablar antes que a caminar, hablaba muchísimo, siempre he sido muy clavado pero eso es muy del asperger, si me pones una escena de Harry Potter y me preguntas cómo se llama el mago en el fondo con el sombrero rojo, yo te digo el nombre, me obsesiono si algo me gusta”.

Sebastián Muñoz Finck, standupero.