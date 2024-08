Salió el nuevo tráiler de Kraven the Hunter, la nueva película de Marvel basada en los villanos de Spider-Man, el cual sorprendió al presentar a Rhino.

Rhino es otro de los villanos de Spider-Man en los cómics de Marvel, nadie esperaba que compartiera créditos con Kraven the Hunter en su película.

Si bien no es la primera vez que vemos al personaje, pues ya tuvo algunas escenas en The Amazing Spider-Man 2, película previa al UCM; no obstante, ahora tendrá un papel más relevante.

A continuación te daremos algunos datos interesantes de este otro villano, por si no lo conocías o tienes dudas al respecto.

Rhino (Marvel)

¿Quién es Rhino?

Rhino, cuyo nombre real es Aleksei Sytsevich, era un matón de la mafia rusa, quien viajó a Estados Unidos para conseguir trabajo en el bajo mundo, y así mandarle dinero a su familia.

Ahí fue objeto de varios experimentos con químicos y radiación, que le dieron un cuerpo poderoso; además de que se le construyó una armadura parecida a la de un rinoceronte.

Fue así como se le dio el nombre de Rhino, el cual se convertiría en un agente de espías de la mafia rusa; para posteriormente ser un villano por su cuenta.

¿Qué edad tiene Rhino?

Se desconoce la edad exacta de Rhino, aunque se presume que puede tener entre 30 y 40 años, pues se ha mencionado que es más viejo que cualquiera de los Spider-Man con los que ha interactuado.

Rhino (Marvel)

¿Quién es la pareja de Rhino?

La esposa de Rhino es Oksana Sytsevich, la cual es de origen ruso como él. Cuando Aleksei decidió dejar de lado la vida como delincuente, un nuevo Rhino apareció, asesinando a su esposa.

¿Qué signo zodiacal es Rhino?

Dado que no se sabe la fecha de nacimiento de Rhino, se desconoce cuál es su signo zodiacal; este nunca ha sido mencionado en cómics, series o películas.

Rhino (Marvel)

¿Cuántos hijos tiene Rhino?

Rhino y Oksana jamás tuvieron hijos o hijas, Aleksei tampoco tuvo descendencia en Rusia. Se sabe que tiene una sobrina llamada Tanya, de la cual se desconoce su aspecto.

¿Qué estudió Rhino?

Rhino no tuvo alguna clase de educación como tal; solo cuenta con conocimientos básicos como leer, escribir y conocimiento de cálculo básico; además de idiomas, pues conoce muy bien la lengua inglesa.

De hecho esta nula educación fue vista como algo positivo por la mafia rusa, pues consideraron que su ignorancia lo convertiría en una persona fiel a la organización.

Rhino (Marvel)

¿En qué ha trabajado Rhino?

Rhino trabajo como agente de la mafia rusa durante un buen tiempo, incluso antes de su transformación. Después de dejar a los rusos pasó un tiempo como agente libre, haciendo atracos por su cuenta.

Posteriormente fue reclutado por los Thunderbolts un tiempo; no obstante, su trabajo más relevante ha sido como parte de los Seis Siniestros.

¿Cuál es la estatura de Rhino?

Rhino es un hombre bastante alto y corpulento, tiene una estatura de 1.96 metros y pesa más de 300 kilogramos.

Aunque estas características aumentan con su armadura, pasando los 2 metros de altura y los 400 kilogramos.

Rhino (Marvel)

¿Cuáles son los poderes de Rhino?

Debido a los experimentos hechos con su cuerpo, Rhino tiene una densidad muscular por encima del promedio de un ser humano normal.

Esto le da una fuerza sobrehumana, capaz de cargar automóviles personales casi sin esfuerzo, incluso si no lleva su armadura. Además de resistir golpes de gran contundencia e incluso disparos de calibres pequeños.

Con su armadura su resistencia aumenta considerablemente, al grado que puede resistir explosiones potentes; además de que es capaz de atravesar paredes de ladrillo y concreto con facilidad.

De acuerdo con Spider-Man, un golpe de Rhino sería suficiente para matar a cualquier persona, incluso aquellas con buena condición física.

Rhino será el antagonista de la película de Kraven the Hunter

Rhino ha estado en boca de los fans por la salida de tráiler de Kraven the Hunter.

Si bien no se sabe realmente cuál será el papel de Rhino en la película de Kraven the Hunter, muchos creen que será el antagonista.

Es decir, el villano al que se enfrentará el villano, por decirlo de alguna manera; aunque también es posible que sean aliados en contra de un enemigo en común.

Hay que mencionar que en los cómics, series o película, Rhino y Kraven se han cruzado muy pocas veces, y en realidad no tienen ninguna relación ni de amistad ni de enemistad.