A través de las redes sociales, Jack Veal quien fuera el actor de Kid Loki de Marvel, reveló que se quedó en la calle.

Es por eso que te decimos quién es Jack Veal, el actor de Kid Loki en la serie de Marvel

¿Quién es Jack Veal?

Jack Veal es un actor nacido en Londres, Inglaterra que es reconocido por participar en la exitosa serie de Marvel, Loki.

Jack Veal interpretó a la versión joven / infantil de Loki, quien originalmente es interpretado por el actor Tom Hiddleston.

Aunque sigue siendo actor, recientemente dio a conocer que también estaba estudiando para ser un entrenador fitness y debutó como actor a los 10 años de edad.

¿Qué edad tiene Jack Veal?

Jack Veal nació un 12 de junio del 2007, por lo que actualmente tiene 17 años de edad.

¿Jack Veal tiene pareja?

De momento no se le conoce alguna pareja al actor Jack Veal, quien interpretó a Kid Loki en la serie de Marvel.

¿Qué signo zodiacal es Jack Veal?

Al haber nacido el 12 de junio, Jack Veal pertenece al signo del zodiaco de Géminis, uno de los signos de aire del zodiaco.

Los géminis como Jack Veal, son curiosos, comunicativos, versátiles y siempre les gusta estar aprendiendo cosas nuevas.

Se socializar y suelen ser bastante inteligentes, les gusta hablar y no temen expresar sus opiniones aunque en la mayoría de las veces, sean distintas.

¿Jack Veal tiene hijos?

Jack Veal no tiene hijos.

¿Qué estudió Jack Veal?

Al ser una estrella emergente, se desconocen muchos de los detalles de Jack Veal, actor de Kid Loki en Loki.

Por lo que no se sabe con exactitud cuáles fueron los estudios de Jack Veal para ser formado como actor juvenil.

¿En qué trabajó Jack Veal?

Tal y como se dijo, Jack Veal es conocido por ser Kid Loki, la versión joven del personaje de Loki en la serie de Marvel.

Pero además de haber aparecido en Loki, Jack Veal también formó parte del cast de la serie de The End of the Fucking World.

Protagoniza un largometraje llamado My Name is Lenny (2017) y en la serie Call the midwife (2018) de la BBC.

Jack Veal también apareció en la película The Favourite (2018) y en The Corrupted (2019); para 2020 apareció en la cinta Come Away y finalmente en 2021, fue cuando se le dio el papel de Kid Loki en Loki.

Jack Veal, actor de Kid Loki revela que se quedó en la calle

A través de una serie de videos en TikTok, Jack Veal reveló que se había quedado en la calle pese a haber tenido éxito con la serie de Loki.

Pues reveló que en su casa, sus padres estaban abusando emocional, psicológica y físicamente de él.

“Hola, soy un actor famoso, tengo 17 años y no tengo hogar”, comienza Veal en el video. “No he mencionado mucho sobre lo que ha estado sucediendo en mi vida, pero creo que es hora de revelar la verdad. Sin ahondar demasiado en los detalles, sufrí abusos en casa. Fue violencia física, abuso emocional, etcétera”. Jack Veal

Y al tener 17 años de edad, Jack Veal no tenía acceso al dinero que había ganado en Loki, por lo que eso pertenecía a sus padres.

Además, agregó que tiene TDAH, autismo y estaba siendo examinado para trastorno bipolar y psicosis ; Jack Veal reveló en sus videos que servicios sociales no le habían dado alojamiento.

“Tengo 17 años y estoy sin hogar y esta noche dormiré en una caravana. Hace cada vez más frío, las cosas se están poniendo más difíciles, estoy presionando a los servicios sociales, pero no hay promesas de lo que va a pasar” Jack Veal

Pero ante la viralización de sus videos en redes sociales, Jack Veal dio una actualización diciendo que servicios sociales ya se había puesto en contacto con él.