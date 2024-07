¿Qué pasó en el capítulo 263 de Jujutsu Kaisen? La pelea entre Yuta en el cuerpo de Gojo contra Sukuna continúa, por lo que te damos los spoilers del manga de Gege Akutami.

Después de que Gege Akutami de 32 años de edad hiciera una pausa de unas dos semanas tras estar enfermo, por fin se ha publicado el capítulo 263 de Jujutsu Kaisen.

Y es que en el último capítulo del manga de Jujutsu Kaisen, se había quedado pendiente la pelea entre Sukuna y Yuta en el cuerpo de Gojo Satoru.

Ahora, en el capítulo 263 de Jujutsu Kaisen, Yuta recibe ayuda durante su combate con Sukuna de un inesperado hechicero.

Esto pasó en el capítulo 263 de Jujutsu Kaisen

El capítulo 263 de Jujutsu Kaisen ya se estrenó, en donde los spoilers ya están liberados en las redes sociales.

Pues después de semanas de incertidumbre tras la enfermedad de Gege Akurami, ya se liberaron las 13 páginas restantes del capítulo anterior de Jujutsu Kaisen.

Y ahora en el capítulo 263 de Jujutsu Kaisen se revela más sobre la pelea pendiente entre Sukuna y Yuta Okkotsu en el cuerpo de Satoru Gojo.

Pues cabe recordar que tras copiar la técnica de Kenejaku, Yuta intercambió su alma al cuerpo de Satoru Gojo dejando inerte su propio cuerpo, en donde Rika llora su aparente muerte.

Mientras en este capítulo de Jujutsu Kaisen, Yuta intenta acostumbrarse al cuerpo de Gojo, sabe que Rika no está enlazada con él, por lo que no puede usar otra técnica que no sea el infinito.

Por otro lado, Sukuna no puede usar Corte tras quedarse sin su brazo izquierdo y además de la Amplificación, él no puede traspasar el infinito.

Aunque Yuta piensa que tiene la ventaja, calcula mal la distancia y se queja de las extremidades largas de Gojo; también le está costando crear la técnica del infinito que es más compleja de los que parece.

Es aquí en donde Sukuna piensa que Yuta falló y Okkotsu entiende porqué son necesarios los 6 ojos de Satoru Gojpo en Jujutsu Kaisen.

Yuta recibe ayuda de un hechicero al último momento en el capítulo 263 de Jujutsu Kaisen

Todo parece perdido en el capítulo 263 de Jujutsu Kaisen, pues Sukuna sabe que la técnica de Yuta es copiar después de que Kenjaku se lo dijera.

Así, el villano de Jujutsu Kaisen concluye que para copiar debe alimentar al alma con el cuerpo o una parte del cuerpo con el objetivo.

Por lo que Sukuna se pregunta si Yuta puede usar otras habilidades copiadas aún sin su cuerpo, pero concluye que no tiene más que el Infinito de Gojo en ese momento.

Sukuna se pregunta si podrá mantener una vez que la técnica de Kenjaku termine y cuánto tiempo podrá usarla, todo mientras Yuta está leyendo los recuerdos de Gojo para saber como usar el Infinito.

Y mientras todo está en tensión entre Yuta y Sukuna en el capítulo 263 de Jujutsu Kaisen, Okkotsu tiene la ayuda inesperada de Inumaki.

Es aquí en donde el capítulo de Jujutsu Kaisen muestra que a través de una grabadora al Rey de las Maldiciones, Inumaki le ordena a Sukuna que no se mueva con su discurso maldito.

El capítulo 263 de Jujutsu Kaisen termina con Yuta en el cuerpo de Gojo a punto de lanzarle el Púrpura a Sukuna de frente.

¿Cuándo sale el capítulo 263 de Jujutsu Kaisen?

Si bien los spoilers del manga 263 de Jujutsu Kaisen ya salieron, de manera oficial el manga saldrá en la página web Manga Plus el domingo 7 de julio.

Cabe recordar que Manga Plus en la plataforma oficial de Shueisha para leer manga de forma gratuita.

Y además de estar Jujutsu Kaisen, también hay otros títulos populares disponibles, ya sea para leerlos online o para descargarlos.

Jujutsu Kaisen se ha convertido en uno de los mangas más populares no solo en Japón sino en todo el mundo desde que comenzó a publicarse en 2018.

Y en 2020 comenzó la producción del anime de Jujutsu Kaisen; actualmente se espera el estreno de la tercera temporada tras terminar los eventos del Arco de Shibuya.

¿De qué trata Jujutsu Kaisen?

Jujutsu Kaisen sigue la historia de Yuji Itadori, un estudiante de preparatoria con habilidades sobrehumanas como una fuerza física extraordinaria.

De un momento a otro se ve envuelto en el mundo de la hechicería, las maldiciones y el jujutsu después de encontrarse con un dedo considerado como un objeto maldito y, para salvarlos a todos, decide ingerirlo.

Esto convierte a Yuji Itadori en el recipiente de Ryomen Sukuna, el Rey de las Maldiciones que toma posesión de su cuerpo en una nueva reencarnación pero, sorprendentemente termina por controlarlo.

Esto hace que Yuji Itadori se una a la Escuela Técnica de Magia del Área Metropolitana de Tokio bajo la tutela de Satoru Gojo y termine siendo un estudiante del jujutsu, mientras buscan los dedos restantes de Sukuna.