¿Gege Akutami murió? En redes circula esta noticia sobre el autor de Jujutsu Kaisen luego de que por enfermedad, no publicará el manga en dos semanas.

Y es que el pasado 7 de junio cuando salió el manga 262 de Jujutsu Kaisen, los fans notaron que solo hubo 7 páginas en vez de 18 a 20.

Esto debido a que a las notas del pie del manga de Jujutsu Kaisen, dieron a conocer que Gege Akutami -32 años de edad-, estaba enfermo y pausaría la publicación por dos semanas.

Si bien esto ha preocupado a los fans de Jujutsu Kaisen, en redes sociales comienza a circular el rumor de la muerte de Gege Akutami.

Gege Akutami, autor de Jujutsu Kaisen, reveló “no sentirse muy bien”

En los comentarios semanales de la publicación de manga 262 de Jujutssu Kaisen, Gege Akutami -o el gato cíclope como le dicen los fans por su ilustración-, reveló no sentirse muy bien.

Pues Gege Akutami, autor de Jujutsu Kaisen, colocó en su comentario semanal que:

“No me estoy sintiendo muy bien estos días. Es muy extraño. Lamento mucho los inconvenientes” Gege Akutami, autor de Jujutsu Kaisen

Estos inconvenientes a los que el autor de Jujutsu Kaisen, Gege Akutami se refiere es que el manga tendrá una pausa de dos semanas.

Sin embargo, esto también dio pie a varios videos y comentarios en redes sociales en donde se esparció el rumor de la muerte de Gege Akutami, autor de Jujutsu Kaisen.

No obstante, de momento no se ha dicho nada oficial, por lo que Gege Akutami está descansando de la enfermedad que lo aqueja, aunque no se mencionó de qué se trataba.

Y es que en los últimos meses, la salud de Gege Akutami se ha visto afectada, pues reveló que tiene una “rara enfermedad”, cuyos síntomas y complicaciones han afectado su ritmo habitual de trabajo.

No es un secreto que los mangakas o autores de manga como Gege Akutami de Jujutsu Kaisen suelan trabajar bajo una enorme presión que deriva en problemas de salud.

Si bien había comentarios en redes sociales que querían la “caída” de Gege Akutami tras matar a varios personajes principales de Jujutsu Kaisen, los fans esperan su pronta recuperación.

Gege Akutami’s authors comment in this week’s issue of Weekly Shonen Jump pic.twitter.com/CWC6rw5fIw — Ducky (@IDuckyx) June 7, 2024

¿Cuándo saldrá el capítulo 263 de Jujutsu Kaisen?

Luego de que se diera a conocer que Gege Akutami haría una pausa de dos semanas tras sentirse enfermo, los fans de Jujutsu Kaisen se preguntan cuándo saldrá el manga 263.

Cabe recordar que la historia de Jujutsu Kaisen está por llegar a su fin, por lo que Gege Akutami ha mantenido a la expectativa a todos los fans.

Y con la pausa de dos semanas que anunció Gege Akutami, se espera que se reanude la publicación de Jujutsu Kaisen para el manga 263 a principios de julio de 2024.

Cabe recordar que el manga 262 de Jujutsu Kaisen reveló que Yuta Okkotsu tomó control del cuerpo de Satoru Gojo para poder pelear contra Ryomen Sukuna.

Por lo que esta batalla decidirá el futuro en la historia de la hechicería de Jujutsu Kaisen luego de que varios de los personajes principales murieran, como Gojo.