Alguna vez te has preguntado ¿Qué pasaría la Luna chocará con la Tierra? Un apocalíptico video de TikTok recrea lo que pasaría.

En el video se observa los inminentes desastres que provocaría la Luna al estrellarse contra la Tierra y sin duda ha provocado pánico y algunos han quedado asombrados por lo que sucedería. Además, ha generado sensación en TikTok.

El video de chicainteresting ha causado sensación en TikTok, generando más de 29.5 millones de vistas y cuenta con más de 1.9 millones de me gusta.

Además, se ha convertido en uno de los videos más virales de la semana y del mes de septiembre.

Video de TikTok (Captura de TikTok/chicainteresting)

¿Qué pasaría si algún día la Luna chocará con la Tierra?

En el video se observa como sin siquiera darse cuenta la Luna se acercaría de forma rápida a la Tierra. Los humanos incluso seríamos incapaces de reaccionar ante el momento.

Además, el acercamiento de la Luna a la Tierra provocaría una perturbación en varias especies como las aves. Aparte provocaría una alteración en la gravedad haciendo que varios objetos e incluso los humanos flotaríamos.

Conforme se va acercando la Luna provocaría fenómenos como maremotos o terremotos y sin duda los humanos no estaríamos preparados para lo que viniera.

En el video se observan las reacciones de los humanos y sin duda nuestras caras serían de tristeza y no podríamos evitarlo, pues en cuestión de horas el satélite natural de la Tierra acabaría con nuestra existencia.

Sin duda el video de TikTok ha causado miedo entre los usuarios, quienes han comentado cómo reaccionarían ellos si la Luna llegará a chocar contra la Tierra.

“No sé por qué no puedo respirar al ver el video”, “Cosas que si pasan me muero”, “Ojalá y nunca pasé eso”, “En realidad ya estaríamos muertos antes de que la luna choque con la Tierra”, “quien me acompaña a orar :( primero dios no pasara”, se lee en los comentarios.

El video de TikTok corresponde a un fragmento de la película La Tierra errante, que actualmente se encuentra en Netflix y cuya trama va a cerca de la colisión de Júpiter en la Tierra, sin embargo, el video señala de manera equivocada que el planeta es la Luna.