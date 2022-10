Las funciones de prensa y los embargos de Black Adam han terminado, por ello ya tenemos las primeras calificaciones de la película; lamentablemente la obra de The Rock no la está pasando bien.

Las primeras reseñas están destrozando a Black Adam, con calificaciones reprobatorias en su mayoría para el filme protagonizado por Dwayne Johnson, lo cual no es bueno para él ni para DC.

Hay que mencionar que de momento sólo se encuentran disponibles los puntajes de la prensa, será hasta el 21 de octubre que se libere la opinión del público.

Además que aún queda ver el veredicto de Black Adam en medios internacionales, pues sólo se está contando a reseñadores de Estados Unidos, la calificación podría subir o bajar en los próximos días.

Doctor Fate contra Black Adam (Warner Bros)

¿Cómo le fue a Black Adam en Rotten Tomatoes?

La primera calificación de Black Adam en caer es la de Rotten Tomatoes, donde la película de The Rock y DC tiene un horrible 50 de 100, con 54 reseñas contabilizadas.

A lo largo del día ha estado subiendo y bajando, sin embargo no se aleja de este promedio; lo más bajo que ha estado Black Adam es en 47, mientras que lo más alto es 52.

En general, los críticos señalan que la película falla bastante en su guión, diálogos y final; destacando sobretodo las partes de acción y el estilo estético general del filme.

Otra cosa que es bastante criticada de Black Adam es que Dwayne Johnson tiene un exceso de protagonismo, como en casi todas sus películas, lo cual no deja desarrollar al resto de personajes.

Black Adam en Rotten Tomatoes (Especial)

¿Cómo le fue a Black Adam en Metacritic?

En Metacritic no le va mejor a Black Adam, al contrario, su calificación es aún más baja que en Rotten Tomatoes.

Black Adam tiene un estable 45 en Metacritic de 25 reseñas compiladas, donde 6 son negativas, 6 positivas y 13 regulares (con calificaciones de 40 a 60).

De igual manera, se aplaude las escenas de acción y el buen CGI general de la película; pero también se ataca el poco carisma de The Rock y el guión en general.

Una de las reseñas que resumen todo lo que es Black Adam menciona que es explosiva, estridente y que se te olvidará el día de mañana.

Black Adam en Metacritic (Especial)

El futuro de Black Adam lo definirá la taquilla

Aunque Black Adam tenga estas calificaciones, no significan nada hasta no ver la taquilla, que es donde se definirá el futuro de The Rock y todos sus proyectos en DC.

Analistas mencionan que Black Adam debe de hacer como mínimo unos 60 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos para ser considerado un éxito.

No obstante, en la taquilla global Black Adam necesita finalizar con (por lo menos) 600 millones de dólares, para recuperar el presupuesto y tener algo de ganancias.

Ya hemos visto anteriormente que películas criticadas (sobretodo de DC), logran taquillas abultadas, habrá que esperar unos días para saber cómo le va a Black Adam.

Dwayne 'The Rock' Johnson como 'Black Adam' (Warner Bros.)

Con información de Rotten Tomatoes y Metacritic.