La influencer Lee Macmillan murió después de ser arrollada por un tren; luchaba contra un cuadro de depresión.

Conocida por sus viajes en una van junto a su perro Occy y su exnovio Max Bidstrup, la influencer Lee Macmillan, se suicidó tras una larga lucha contra la depresión.

La Policía de Santa Bárbara, California, dio a conocer que tras ser reportada como desaparecida, Lee Macmillan fue encontrada después de ser arrollada por un tren . El suceso se dio a conocer el pasado 29 de marzo.

Familia, amigos y conocidos de la influencer decidieron implementar mensajes sobre la importancia de hablar y tratar la salud mental , pues Lee Macmillan atravesaba un cuadro de depresión que sin duda llevó con ella hasta el último día.

La separación de Lee Macmillan y Max Bidstrup

Con viajes alrededor del mundo en una van, acompañados de su perro Occy, la antigua pareja se hizo famosa en Youtube. Su canal “Max&Lee” abordaba la cultura de los diferentes lugares a los que viajaban, tips del viajero, la construcción de un vehículo para viajar, entre otros temas.

La expareja quedó en buenos términos, pues en dicho canal se comenzaba a difundir la historia de Lee Macmillan, quien decidió emprender su propio camino y aventurarse sola.

Además, en el canal de la influencer se difunde el de su expareja “Max&Occy”.

VIDEO: La influencer Lee Macmillan habla sobre su cuadro de depresión

Con solo 28 años, la influencer Lee MacMillan se suicidó a tras luchar contra un cuadro de depresión. La joven intentó informar sobre la salud mental y la importancia de hablar sobre el tema.

A través de su canal secundario de YouTube “Life with Lee” , la influencer se dedicó no solo a seguir con su vida sobre una van, sino a abordar cómo es la vida de esta nueva etapa de Lee.

El duelo de los seres queridos de Lee Macmillan

Tras enterarse del suceso, Max Bidstrup publicó una serie de fotografías con Lee Macmillan, en donde expreso el amor y admiración que sentía hacia su persona.

"Siempre fuiste tú. Fuiste lo mejor que me pudo pasar. Eres la mejor persona que he conocido. Me enamoré de ti desde que nos conocimos, pero tú eras más fuerte que yo y me dijiste 'Te amo' primero" Post de Max Bidstrup en Instagram.

Jordan Chiu, su actual novio, también expresó el profundo amor que Lee Macmillan dejó en él.

"Eras un sueño más allá de mis sueños más salvajes. Llenaste mi corazón hasta reventar y lo estiraste más de lo que jamás imaginé posible…. Descansa tranquila cachorra. Te quiero más de lo que nunca sabrás" Post de Jordan Chiu en Instagram.

Crean un fondo en honor de Lee Macmillan para quienes sufren de depresión

El suicidio de la influencer, llevó a sus familiares y conocidos a difundir bajo el #SpeakUpforLee un link a través de gofundme.com, en el que se habla sobre la importancia de normalizar el tema de la salud mental.

Jordan Chiu, quien fuese el novio de Lee Macmillan, es quien creó el fondo.

“Si podemos hacer algo por Lee, en medio de esta pérdida, es difundir el mensaje de que la salud mental es tan real como la física. Las luchas de Lee con su salud mental se vieron agravadas en los últimos meses por el acoso cibernético”. Texto en la página para recaudar fondos por la salud mental.