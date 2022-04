‘PUBG New State Mobile’ y ‘Among Us’ anunciaron su colaboración como parte de la última actualización del battle royale para móviles.

El crossover entre ‘PUBG New State Mobile’ y ‘Among Us’ estará disponible desde el 21 de abril hasta el 19 de mayo; agregando contenido temático para los fans de ambos juegos.

Entre otras cosas, ‘PUBG New State Mobile’ contará con un minijuego temático de ‘Among Us’, nuevos objetos en el juego y accesorios en el mapa de Troi.

Among Us (Innersloth)

A continuación, se presenta una lista con los detalles de la colaboración de ‘PUBG New State Mobile’ con ‘Among Us’:

Basado en la mecánica principal de Among Us, los jugadores podrán participar en un minijuego temático antes de comenzar una partida en Troi de ‘PUBG New State Mobile’.

A través de la compra de cajas especiales, los jugadores pueden adquirir objetos del juego, como una máscara, un abrigo, ropa interior, una mochila, armas, vehículos de ‘Among Us’.

Accesorios temáticos de Among Us Crewmate, esparcidos por la isla inicial de Troi y sus puntos de interés de Chester y Anchorville.

A partir del 21 de abril, los jugadores podrán participar en un evento para completar una serie de misiones. Obtendrán un marco, un título, un icono y mucho más de ‘Among Us’.

Hay que mencionar que está alianza sólo estará disponible en ‘PUBG New State Mobile’, hasta donde se sabe, ‘Among Us’ no recibirá contenido del battle royale.

‘PUBG New State Mobile’ se mantiene como uno de los juegos móviles más populares

La alianza entre ‘PUBG New State Mobile’ y ‘Among Us’ no debería de sorprender; aunque parece que los títulos ya pasaron de moda, en realidad se mantienen bastante sanos.

Sobre todo en móviles, donde ‘PUBG New State Mobile’ es uno de lo juegos más populares y descargados del mundo, sólo detrás de fenómenos como ‘Free Fire’.

Es en los celulares y tabletas donde ‘PUBG New State Mobile’ encontró la manera de “renacer”, tras perder mercado ante otros battle royale en consolas y PC.

PUBG New State (Krafton)

No obstante, Krafton no se rinde en ese aspecto; en 2021 cambiaron el modelo de negocios de ‘PUBG New State Mobile’, hacía el Free To Play.

Esto ayudó a potenciar a ‘PUBG New State Mobile’ en plataformas de sobremesa, generando picos de usuarios nunca antes vistos desde el lanzamiento del juego original.

Se espera que para 2022, ‘PUBG New State Mobile’ se mantenga bastante saludable en móviles y tenga un ligero repunte en PC y consolas.