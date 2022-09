Otro más que cae en al actual administración de Warner Bros. Discovery; la compañía anunció que no hay planes para realizar un DC FanDome 2022.

A través de un comunicado a medios, la gente de Warner Bros. Discovery confirmó que no está en sus planes programar un DC FanDome 2022, o algún evento similar para lo que resta del año.

De acuerdo con esta versión oficial, la compañía prefiere enfocarse en los eventos presenciales en todo el mundo, de ahí que no le vean el sentido al DC FanDome 2022.

DC FanDome (Warner Bros.)

Basta recordar que el DC FanDome surgió en 2020 a raíz del cierre generalizado por la pandemia de Covid-19, lo que obligó a todos los eventos a cancelarse, incluida la San Diego Comic Con.

La primera edición del DC FanDome fue todo un éxito, presentado el primer avance de The Batman, el anuncio del Snyder Cut y las primeras imágenes de Black Adam, The Flash y Aquaman and the Lost Kingdom.

Si bien la segunda entrega de DC FanDome no tuvo tanto impacto, en general tuvo una buena respuesta por parte de los fans; de ahí que se esperara una edición para el 2022.

La cancelación de DC FanDome 2022 sería consecuencia de los ajustes de Warner Bros. Discovery

Si bien oficialmente DC FanDome 2022 se canceló por el regreso de los eventos presenciales; muchos fans y analistas consideran que es más bien una consecuencia de los ajustes de Warner Bros. Discovery.

Recordemos que la administración de David Zaslav busca ahorrar lo más posible, un evento como DC FanDome, aunque sea digital, supone un gran gasto.

Asimismo, se ha mencionado que Warner Bros. Discovery no tendría nada que mostrar debido a todos los movimientos que se hicieron en las últimas semanas, con retrasos y cancelaciones.

DC FanDome (Warner Bros.)

Tampoco podemos olvidar que reportes indican que Warner Bros. Discovery no tiene dinero para el final de 2022, de ahí que se retrasara la nueva película de Shazam!.

Hacer un DC FanDome 2022 sin un anuncio interesante sería un desperdicio y un gasto de recursos que no se tienen actualmente, si se quiere ver desde un punto de vista de negocios.

Con información de The Popverse.