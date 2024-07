Si tienes un Xbox One en su modelo original (Fat), es posible que este lunes 29 de julio hayas notado que no se puede actualizar.

Este no es un problema de tu Xbox One, sino un error por parte de Microsoft, pues por alguna razón que no han aclarado, este modelo de consola ya no se puede actualizar.

Esto ha afectado a consolas en todo el mundo, principalmente de aquellas personas que no habían usado el sistema en mucho tiempo.

Hay que aclarar que las versiones Xbox One S y Xbox One X no han tenido problemas y se pueden actualizar normalmente.

Xbox One (Microsoft)

¿Por qué mi consola Xbox One no se puede actualizar?

De acuerdo con la gente de Digital Foundry, el problema con los Xbox One que no se pueden actualizar se debe a un problema en el sistema operativo.

En otras palabras, el software del Xbox One ha caído en un círculo vicioso, pues no se puede actualizar debido a que el sistema operativo está desactualizado.

Para que la consola funcione con normalidad y descargue la nueva actualización debe de actualizarse primero, cosa que no puede hacer.

Hasta donde se sabe, no hay manera de arreglar esto por métodos “caseros”, aunque Microsoft ya se comprometió a arreglar el problema.

Xbox One (Microsoft)

¿Qué sucede si no puede actualizar el Xbox One?

Si tienes un Xbox One que no se puede actualizar, tendrás una máquina casi inservible, a menos que aún tengas juegos en formato físico y de ciertos géneros.

Sin la actualización de Xbox One no podrás entrar a los servidores de Microsoft, lo que significa que no podrás jugar en línea ni acceder a los títulos de Game Pass.

Tampoco podrás utilizar el resto de servicios y aplicaciones como Netflix o Spotify; no queda claro si los juegos digitales que no son de Game Pass también están bloqueados.

Los únicos títulos que podrás jugar son los que sean de un solo jugador y en formato físico, que no requieran conexión permanente. Sean de pasada o antepasada generación de Xbox.

Xbox Game Pass (Microsoft)

Con información de Digital Foundry