‘Pokémon’ y Mabel anuncian el tema musical ‘Take It Home’ (VIDEO)

La celebración del 25 aniversario de ‘Pokémon’ continúa con el lanzamiento de ‘Take It Home’, la nueva canción de Mabel, dedicada a la franquicia.

Como muchas otras, ‘Take It Home’ de Mabel formará parte del álbum de aniversario de ‘Pokémon’ titulado P25 Music, que saldrá al mercado muy pronto.

‘Take It Home’ cuenta con un video oficial donde Mabel tiene un sueño con un curioso Jigglypuff con quien explora el hotel donde se aloja la cantante.

El video también muestra a Pikachu, quien hace un par de cameos a lo largo de la canción, uniéndose a los protagonistas de la historia.

Algo a señalar es que fue la propia Mabel quien eligió a Jigglypuff para que fuera su compañero en ‘Take It Home’, pues se trata de su Pokémon favorito.

P25 Music de ‘Pokémon’ también contará con canciones de Katy Perry, Post Malone, Hootie & the Blowfish, y J Balvin.

‘Pokémon’ aún tiene varias colaboraciones musicales sin anunciar

Con ‘Take It Home’ de Mabel ya tenemos a la quinta artista confirmada para el álbum de los 25 años de ‘Pokémon’; sin embargo, ella no es la última en agregarse.

Hasta donde se reveló, el álbum conmemorativo del aniversario de ‘Pokémon’ contará con más de 10 temas de artistas diferentes cada uno.

Así como Mabel con ‘Take It Home’, aún no hay detalles de quien o quienes serán las personalidades que se sumarán a este proyecto.

Pokémon Mabel (The Pokémon Company)

Por lo que se aprecia, The Pokémon Company está recurriendo a artistas de todos los géneros, aunque apuntando un poco más al Pop y música en tendencia.

Aún así, fans no pierden la esperanza de ver a su artista favorito o favorita haciendo una canción para la franquicia de Pikachu y compañía.

De hecho, hay quienes están pidiendo que Metallica sea parte de la iniciativa con el tema principal del anime de ‘Pokémon’.

Sin embargo, es poco probable que eso pase, pues se sabe que sólo están recurriendo a cantantes y grupos firmados con Universal.