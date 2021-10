PlayStation PC, el nuevo sello de Sony para sus juegos en computadora

Sony creó PlayStation PC, un sello para sus juegos en computadora. El desarrollador de videojuegos PlayStation diseñó una nueva marca para sus videojuegos de PC.

Esto con al firme intención de Sony para buscar expandir su oferta en todos los dispositivos de tecnología que permiten el gaming.

La noticia de la creación de PlayStation PC se filtró gracias a la información de Corporation Wiki, una pagina que se dedica a mostrar el futuro de las empresas.

PlayStation PC

Según esta fuente el nombre PlayStation PC fue registrada por Sony a través de su sede en California.

Este hecho ha despertado suspicacia por parte de los usuarios, quienes ven con buenos ojos la incursión de Sony y su sello PlayStation PC en el mundo de los ordenadores.

PlayStation PC

Cabe aclarar que un par de juegos de PlayStation ya estaban disponibles para PC. Esos títulos eran ‘Horizon Zero Dawn’ y ‘Days Gone’, los cuales fueron bien recibidos por la comunidad gamer.

Horizon Zero Dawn (PlayStation PC)

De igual manera, esto se reveló por el cambio que hizo Sony en la plataforma Steam, donde modificó el sello de PlayStation Mobile por PlayStation PC.

Juegos como Days Gone, Helldivers, Guns Up! y Everybody’s Gone to the Rapture fueron los primeros en sufrir la transformación del nombre a PlayStation PC.

Days Gone (PlayStation PC)

PlayStation PC se consolidará con la llegada de God of War y Uncharted

Se tiene previsto que PlayStation PC llegué a consolidarse con el estreno en 2022 de God of War y Uncharted. Sagas que estarán disponibles para todos los gamers que usen ordenador.

Otro de los títulos que se han filtrado para aparecer en PlayStation PC es Sackboy: A Big Adventure. Esto según las bases de datos de Steam y NVIDIA Corporation.

Jim Ryan, actual presidente y director ejecutivo de Sony Interactive Entertainment, es quien se encuentra detrás de PlayStation PC y su búsqueda de nuevos usuarios.

La intención de este empresario es afianzar y consolidar los juegos de PlayStation en PC, ya que es un mercado muy interesante para llevar la marca de Sony.

No obstante se debe señalar que no habrá estrenos simultáneos de los juegos PlayStation en sus consolas y en PlayStation PC.