PlayStation: Todo lo que presentó en el último State of Play del año. Sony tuvo una nueva mini-transmisión dónde dio a conocer algunos detalles de futuros juegos.

Este State of Play de PlayStation duró alrededor de 20 minutos, lo que dio como resultado una galería no tan amplia de anuncios, aunque no por eso carecieron de importancia.

Destacó sobretodo en este State of Play la revelación de un nuevo ‘ Star Ocean ’, así como el nuevo tráiler de ‘KOF XV’ que anunció una beta exclusiva del juego para PlayStation.

Aquí tienes todos los anuncios y tráilers que presentó PlayStation en su State of Play de este 27 de octubre de 2021.

PlayStation presenta ‘Deathverse: Let It Die’

‘ Deathverse: Let It Die ’ inauguró este State of Play de PlayStation. No se dieron muchos detalles; pero su gameplay y premisa parece que será un nuevo Battle Royale; estará disponible en 2022.

PlayStation presenta ‘We Are OFK’

‘We Are OFK’ presentó su primer tráiler en el State of Play de PlayStation , por lo que pudimos observar, es una especie de Aventura Gráfica sobre una banda musical. Llegará en 2022.

PlayStation presenta ‘Bugsnax: The Isle of BIGsnax’

‘Bugsnax: The Isle of BIGsnax’ será la primera actualización mayor para el popular juego de PlayStation. Estará disponible, de manera gratuita, durante 2022.

PlayStation presenta ‘Five Nights at Freddy’s: Security Breach’

PlayStation no podía tener un State of Play sin el reglametario tráiler de ‘Five Nights at Freddy’s: Security Breach’. Llegará el 16 de diciembre de 2021.

PlayStation presenta ‘KOF XV’

‘KOF XV’ mostró el tráiler de Dolores, una nueva peleadora, además de anunciar su beta para PlayStation los días 19 y 20 de noviembre.

PlayStation presenta ‘Star Ocean: The Divine Force’

Luego de varios años en la congeladora de Square-Enix, ‘Star Ocean: The Divine Force’ reveló su primer tráiler en el State of Play de PlayStation. Estará disponible en algún punto de 2022.

PlayStation presenta ‘Little Devil Inside’

‘Little Devil Inside’ da señales de vida luego de un año de su anuncio oficial; lo más relevante es que tiene al 2022 como ventana de estreno. Se presentó en PlayStation.