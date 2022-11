Pentiment es una de las grandes revelaciones exclusivas de Xbox, pues a pesar de ser un título “menor”, se ha instalado como una de sus mejores experiencias de este 2022.

Para ahondar más en el tema pudimos hablar con Josh Sawyer de Obsidian, quien además es director de Pentiment.

Él nos menciona que el desarrollo de Pentiment fue un tanto curioso, pues al momento de presentar la idea, muchas veces se le preguntó si en realidad estaba haciendo un juego.

Sin embargo, él sostuve que se tenía que seguir un estilo alejado de los AAA, en favor del estilo de la Aventura Gráfica, pues así se podría plasmar todo el mensaje y concepto del juego.

Josh Sawyer considera que Pentiment puede servir para que gente que no es cercana a los videojuegos le dé una oportunidad al medio.

Personas que vean en Pentiment más una experiencia artística o narrativa, que lo que comúnmente pensamos como “videojuego”.

Curiosamente, Josh Sawyer también piensa que Pentiment no es un juego para todos, no sólo eso, considera que no existe eso de “juego para todos”.

Cada título tiene su audiencia específica, no importando que tan accesible o restrictivo sea, si es muy famoso o una producción independiente.

Para él, Pentiment está hecho para gente que les gusta leer, tomarse su tiempo para pensar bien sus acciones y resolver acertijos en una especie de gimnasia mental.

Sin olvidar que su estilo artístico también está fuera de la tendencia actual, al ser una recreación de las pinturas de finales de la Edad Media e inicios del Renacimiento.

Eso no le molesta como desarrollador, al contrario, crearon Pentiment con eso en mente; afirmando que este tipo de opciones son benéficas para la industria.

Dicen que Pentiment no es un juego para todos, y así es; pero ningún juego es para todos. God of War no es para todos, The Last of Us no es para todos, incluso Pokémon no es para todos. Todo se basa el la idea que los juegos en el mercado son “juegos reales” o “juegos para todos”, cosa que no es así.”

Josh Sawyer, director de Pentiment