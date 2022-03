Películas de ‘One Piece’ y ‘Ghost in the Shell’ llegan a HBO Max en marzo; serían 5 filmes de la saga de Makoto Kusanagi y 2 de las aventuras de Luffy.

Esto lo reveló la propia HBO Max en su planilla de estrenos para marzo de 2022, donde ya cuentan con su apartado de anime y se ven las películas de ‘Ghost in the Shell’ y ‘One Piece’.

De ‘Ghost in the Shell’ tendremos la saga ‘Arise’, estrenada entre 2013 y 2016, así como ‘The New Movie’, que saliera en cines en 2017; todas son una nueva interpretación de la historia clásica.

Estrenos HBO Max (HBO Max)

Por su parte, ‘One Piece’ verá el estreno en HBO Max de ‘Film Gold’ y ‘Stampede’, que se estrenaran en 2016 y 2019 respectivamente.

HBO Max no reveló la fecha de estreno exacta de las películas de ‘Ghost in the Shell’ y ‘One Piece’; sin embargo, tienen la costumbre de lanzar contenido de anime semanal.

En ese sentido, podríamos ver las primeras películas de ‘Ghost in the Shell’ y ‘One Piece’ en estos inicios de marzo de 2022.

¿Las películas de ‘Ghost in the Shell’ y ‘One Piece’ tendrán doblaje en HBO Max?

Muchos fans se preguntan si las películas de ‘Ghost in the Shell’ y ‘One Piece’ contarán con doblaje al español latino en HBO Max o sólo estarán en su idioma original.

De momento, HBO Max no ha mencionado nada al respecto; no obstante, tiene la costumbre de subir anime con audio en español latino, lo mismo podría aplicar para ‘Ghost in the Shell’ y ‘One Piece’.

En el caso de ‘Ghost in the Shell’, sería la primera vez que ‘The New Movie’ y ‘Arise’ contarán con audio en español latino, pues estas obras jamás llegaron a nuestro territorio de manera oficial.

One Piece Film Gold (Toei Animation)

Ahora bien, la duda crece con ‘One Piece’, pues ‘Film Gold’ sí tuvo estreno en México y América Latina, y sí contó con una localización, la cual no es la misma que se tiene actualmente en Netflix.

Queda ver si HBO Max hizo un redoblaje con las nuevas voces o mantuvo el audio original de ‘One Piece: Film Gold’; en el caso de ‘Stampede’ no habría tanto problema, pues esta no se estrenó en México.

Para terminar, además de ‘Ghost in the Shell’ y ‘One Piece’, HBO Max también estrenará la película de ‘El Niño y la Bestia’ de Mamoru Hosoda, la cual fue elogiada en su momento y sí llegó a México con doblaje.

Con información de HBO Max.