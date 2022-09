El Nintendo Direct 2022 ha traído mucho contenido este 13 de septiembre , en donde se anunciaron varios juegos para Nintendo Switch.

Títulos como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Kirby’s Return to Dream Land Deluxe y más brillaron por sí solos en la Nintendo Direct 2022.

Y es que desde el pasado mes de febrero que no se realizaba un evento como el Nintendo Direct 2022 en vivo, especialmente para los nuevos juegos que llegarán a la Nintendo Switch.

El evento que empezó a las 9 de la mañana y duró unos 40 minutos, hora CDMX, ha traído anuncios interesantes, aunque algunos especulan que se han reservado grandes sorpresas para la Tokyo Game Show.

Sin más, estos son todos los juegos que llegarán a la Nintendo Switch según lo que se ha anunciado en el Nintendo Direct:

Fire Emblem Engage

Uno de los juegos anunciados durante el Nintendo Direct fue la nueva saga llamada Fire Emblem Engage.

Aunque la franquicia ya es una vieja conocida dentro del mundo de los videojuegos, esta nueva entrega promete regresar a personajes icónicos de Fire Emblem.

Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse

La Nintendo Switch recibirá a un clásico del Wii del 2008; se trata de Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse, el cual fue un exclusivo para Japón.

Sin embargo, hoy, durante el Nintendo Direct se reveló que, tras 14 años, este juego llegará a la Nintendo Switch para el 2023.

Octopath Travler II

De Square Enix, el Octopath Travler II es uno de los juegos anunciados durante el Nintendo Direct.

Este RPG promete seguir los mismos pasos que el Octopath Traveler pero desarrollando las historias de cada uno de sus personajes.

Se espera que este nuevo título llegue a la Nintendo Switch el próximo 24 de febrero del 2023.

Theatrhythm Final Bar

Theatrhythm Final Bar ha sido anunciado durante el Nintendo Direct 2022, con el cual podrán cantarse alrededor de 385 canciones en su versión estándar del Final Fantasy.

Este nuevo juego anunciado en el Nintendo Direct conmemora el 35 aniversario de Final Fantasy y se espera llegue a Nintendo Switch y al PS4 el 16 de febrero del 2023.

GoldenEye 007

El clásico juego de James Bond del Nintendo 64 está de vuelta tal y como fue anunciado en el Nintendo Direct.

Y ahora será posible jugarlo en la Nintendo Switch como parte de la suscripción al Nintendo Switch Online + Paquete de expansión.

Pikmin 4

Una de las grandes sorpresas que tenía guardadas la Nintendo Switch 2022 fue el anuncio de Pikmin 4 , el cual hará su lanzamiento en 2023.

Pikmin 4 es uno de los títulos preferidos de Nintendo y ahora por fin se ha anunciado su llegada a la Nintendo Switch en algún momento del 2023.

Resident Evil 7 y Resident Evil Village

Los fans de la saga de Resident Evil están emocionados tras el anuncio en la Nintendo Direct 2022 de que los juegos llegarán a la Nintendo Switch.

De acuerdo al anuncio, los títulos que estarán disponibles en la Nintendo Switch, aprovechando el cloud gaming son:

Resident Evil 2 Remake Resident Evil 3 Remake Resident Evil 7: Biohazard Resident Evil Village

Los títulos podrán adquirirse a partir del 28 de octubre en la Nintendo e-shop para poder jugarlos en la Nintendo Switch.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

La secuela directa de The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha llegado: T he Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nos presenta una nueva aventura para Link.

Este nuevo título de la saga estará disponible para jugar en Nintendo Switch el próximo 12 de mayo del 2023.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

Un título bastante esperado durante el Nintendo Direct 2022 sin duda era el Kirby’s Return to Dream Land Deluxe , también conocido como el Kirby’s Adventure Wii del 2011.

Este nuevo juego anunciado en la Nintendo Direct 2022 saldrá el próximo 24 de febrero del 2023, siendo el que cerró con broche de oro el evento.