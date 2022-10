NieR: Automata fue un gran éxito para Square-Enix desde su lanzamiento en 2017 en PS4, desde esa fecha lo hemos visto en Xbox y hasta PC; ahora por fin llega al Nintendo Switch con The End of YoRHa Edition

No es mentira que todo el mundo fue escéptico del anuncio de NieR: Automata The End of YoRHa Edition, debido a la baja potencia del Nintendo Switch, incluso comparado con el PS4.

Afortunadamente Square-Enix hizo magia y NieR: Automata The End of YoRHa Edition corre bastante bien en la consola híbrida, lo cual alegrará a todos los fans que hayan esperado el título.

NieR: Automata The End of YoRHa Edition (Square-Enix)

Nosotros ya lo pudimos jugar, por ello a continuación te diremos lo que nos encontramos en NieR: Automata The End of YoRHa Edition.

Advertimos que sólo hablaremos de las particularidades de esta versión en el Nintendo Switch, omitiendo cosas como historia, personajes, campaña y misiones secundarias, pues es lo mismo que en la obra de hace 7 años.

NieR: Automata The End of YoRHa Edition en Nintendo Switch

NieR: Automata The End of YoRHa Edition una traducción perfecta de la versión de PlayStation 4, pero no por eso es menos digna.

Hay una rebaja de gráficos; pero por lo general son texturas o elementos a distancia que pertenecen al mundo abierto. El modelo de 2B, 9S y A2 no sufren de estos gráficos inferiores.

NieR: Automata The End of YoRHa Edition funciona a 30 fps en cualquier modo del Nintendo Switch, en comparación con los 60 fps variables de las demás consolas.

Aunque esto no afecta en lo más mínimo el flujo del gameplay general; el combate en todas sus facetas sigue siendo frenético como en el original.

NieR: Automata The End of YoRHa Edition (Square-Enix)

Los controles de movimiento también se han implementado para NieR: Automata The End of YoRHa Edition. Con un JoyCon puede usar las armas cuerpo a cuerpo y con el otro esquivar.

Son divertidos en ráfagas cortas; pero demasiado imprecisos para una sesión de juego prolongada, por lo que recomendamos un acercamiento tradicional.

NieR: Automata The End of YoRHa Edition también usa la pantalla táctil, aunque es más bien una traslación de lo que se hacía con el panel del DualShock 4, donde 2B solo acariciaba a su Pod.

¿Qué es lo que incluye NieR: Automata The End of YoRHa Edition?

NieR: Automata The End of YoRHa Edition incluye el juego base y el contenido del DLC 3C3C1D119440927, que son combates que ponen a prueba las habilidades del jugador en un coliseo.

Por si fuera poco, NieR: Automata The End of YoRHa Edition también incluye de manera exclusiva el DLC 6C2P4A118680823 y se podrá descargar de forma gratuita.

Este nuevo contenido trae: seis atuendos, cuatro accesorios que pueden cambiar la apariencia de tu personaje y dos skins para tu pod basados en personajes del juego móvil NieR Re[in]carnation.

NieR: Automata The End of YoRHa Edition (Square-Enix)

Fuera de esto, el resto de NieR: Automata The End of YoRHa Edition es igual que la versión de 2017; aunque a decir verdad, los extras le suman mucha vida al título.

Podemos decir que NieR: Automata The End of YoRHa Edition es la versión más completa del juego hasta ahora.

¿Vale la pena NieR: Automata The End of YoRHa Edition?

NieR: Automata The End of YoRHa Edition es uno de los ports de Nintendo Switch más impresionantes hasta la fecha.

Si bien podríamos decir que gráficamente es una versión inferior a las antecesoras no resulta ser un problema en absoluto.

Se trata de tener una alternativa más para que los jugadores tengan la experiencia de uno de los mejores videojuegos de la última década, cosa que NieR: Automata The End of YoRHa Edition logra con creces.

NieR: Automata The End of YoRHa Edition (Square-Enix)

El juego base sigue intacto, con todo su gameplay frenético y su historia compleja, que requiere que tomes varios cursos de filosofía alemana del Siglo XIX.

Si nunca pudiste jugar el original, NieR: Automata The End of YoRHa Edition es una gran opción para que te metas de lleno al extraño mundo de Yoko Taro.