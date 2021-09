‘Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - Prince’s Edition’: El Nintendo Switch se llena con la magia de un gran JRPG (RESEÑA)

Tres años después de su estreno, ‘Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - Prince’s Edition’ llega por fin al Nintendo Switch.

‘Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - Prince’s Edition’ es la edición completa de la obra de Bandai-Namco y Level-5, pues trae todo su DLC.

Además de que respeta toda la esencia del original, incluyendo su estética basada en Studio Ghibli, que ha sido una de las características de la saga.

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - Prince’s Edition (Bandai-Namco)

Con esto ‘Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - Prince’s Edition’ se presenta como una gran opción para los fans de los juegos de rol japoneses en Switch.

Sin olvidar a todos aquellos que gustan de las historias mágicas de Ghibli, que forman parte del génesis de ‘Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - Prince’s Edition’.

Veamos pues qué nos ofrece ‘Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - Prince’s Edition’.

¿De qué trata ‘Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - Prince’s Edition’?

‘Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - Prince’s Edition’ empieza con la aparente muerte del presidente de Estados Unidos y la destrucción de una ciudad.

Lo cual da pie al inicio de la trama en sí de ‘Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - Prince’s Edition’, pues somos transportados a un mundo fantástico.

Ahí nos encontramos con un pequeño niño con orejas de gato que dice ser el rey de ese lugar, y quién está a punto de sufrir un golpe de Estado.

Tu deber en ‘Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - Prince’s Edition’ será proteger a este joven sin reino a fundar una nueva nación que una a todos los pueblos.

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - Prince’s Edition (Bandai-Namco)

La historia de ‘Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - Prince’s Edition’ no se aleja de los cánones de los JRPG o de las obras fantásticas en general.

De hecho sigue casi al pie de la letra todo lo establecido por otras franquicias del género, sean libros, series, películas o videojuegos.

Aún así los personajes de ‘Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - Prince’s Edition’ son lo suficientemente entrañables como para que conectes con ellos.

Además de que cuenta con un par de giros al final que le agregarán un extra a ‘Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - Prince’s Edition’.

¿Cómo se juega ‘Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - Prince’s Edition’?

‘Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - Prince’s Edition’ es un JRPG clásico donde tendrás que ir subiendo de nivel, consiguiendo mejores armas y usando hechizos.

La jugabilidad de ‘Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - Prince’s Edition’ es bastante agradable, con peleas dinámicas y una buena cantidad de armamento.

Además de que tiene un par de minijuegos que rompen un poco (para bien) el sistema de juego hasta ahora establecido; destaca sobretodo uno inspirado en RTS.

Pero lo que se lleva las palmas es esa especie de simulador de construcción y gestión que tiene ‘Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - Prince’s Edition’.

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - Prince’s Edition (Bandai-Namco)

Como mencionamos, ‘Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - Prince’s Edition’ tiene una historia que trata acerca de construir una nueva nación.

Bueno esto lo debes de tomar en el sentido más literal; en un momento nuestros personajes tomarán un pedazo de tierra y comenzarán a construir su reino.

Conforme avance la historia y hagas algunas misiones secundarias, tendrás que ir mejorando tu reino en diversos aspectos.

Esto te ayudará a conseguir mejores armas, armaduras, hechizos, ítems e incluso ventajas para las batallas y los calabozos especiales (que tienen dificultad alta).

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - Prince’s Edition (Bandai-Namco)

Aunque parezca mucho trabajo, ‘Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - Prince’s Edition’ hace que esto se vuelva muy divertido a la larga.

Habrá un momento en que pasarás más tiempo gestionando tu reino y haciendo encargos para mejorarlo que siguiendo la trama principal.

¿Cómo se ve ‘Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - Prince’s Edition’?

‘Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - Prince’s Edition’ sigue influenciado por Studio Ghibli en su apartado visual, a pesar de no tener una colaboración directa.

Artistas del estudio trabajaron directamente con ‘Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - Prince’s Edition’ para conservar el estilo del primer título.

Lamentablemente en el Switch se tuvo que bajar la calidad por la capacidad de la consola y se llegan a ver algunos dientes de sierra un poco molestos.

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - Prince’s Edition (Bandai-Namco)

En el apartado sonoro, al igual que la parte gráfica, se ve que ‘Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - Prince’s Edition’ siguió el mismo camino que la primera parte.

La música acompaña perfectamente al juego, en todo momento te hace sentir dentro de la historia y el doblaje en inglés es bastante bueno.

‘Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - Prince’s Edition’ se disfruta mas en modo TV ya que aumenta ligeramente la calidad y el rendimiento.

En portátil cae a 30 fps en momentos con muchos enemigos y en escenarios muy cargados, lo que afecta la jugabilidad; aunque nada que impida disfrutar el juego.

¿Vale la pena ‘Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - Prince’s Edition’?

‘Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - Prince’s Edition’ es como su antecesor, una obra de arte, un animé hecho videojuego y a pesar de su trama no tan novedosa.

Aún así, ‘Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - Prince’s Edition’ nos demuestra que una historia bien contada a pesar de ser predecible puede llegar a ser muy buena.

Además de que cuenta con una gran calidad de animación y una banda sonora que está a la altura de lo esperado.

‘Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - Prince’s Edition’ es un gran juego, si no has jugado el primero, no te preocupes, las historias no están relacionadas.

Si eres fan de los JRPG y el anime, ‘Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - Prince’s Edition’ te va a encantar sin lugar a dudas.