‘The Dark Pictures: House of Ashes’ busca ser igual de aterrador en la nueva generación (PREVIO)

‘The Dark Pictures: House of Ashes’ está a unas cuantas semanas de llegar a las tiendas, justo a tiempo para la amada temporada de Día de Muertos.

Antes de que eso suceda, Bandai-Namco nos permitió darle una pequeña probada a ‘The Dark Pictures: House of Ashes’.

En general el juego trata de mantenerse fiel a su origen, aunque haciendo algunos ajustes interesantes para ser igual de aterrador.

The Dark Pictures: House of Ashes (Bandai-Namco)

Hay que tomar en cuenta que ‘The Dark Pictures: House of Ashes’ será el primero de la antología en llegar a la nueva generación de consolas.

Aunque debemos de señalar que la versión de ‘The Dark Pictures: House of Ashes’ que probamos no correspondía a dichas plataformas.

Aún así se nota que ‘The Dark Pictures: House of Ashes’ tiene ciertas implementaciones pensando en esta nueva tecnología.

‘The Dark Pictures: House of Ashes’ mantiene su estilo ahora en un escenario de guerra

“Si no está roto no lo arregles”, esa parece ser la idea de Bandai-Namco y Supermassive detrás de ‘The Dark Pictures: House of Ashes’.

El juego mantiene toda la base que ha caracterizado a las anteriores entregas, es decir; se trata de una aventura gráfica donde las decisiones cobran relevancia.

En ‘The Dark Pictures: House of Ashes’ estaremos en medio de una misión en Irak donde descubrimos un templo oculto, desatando una antigua maldición.

Mientras exploramos el lugar, deberemos de entablar relaciones entre los personajes, además de elegir ciertos caminos que podrían (o no) llevarnos a la muerte.

The Dark Pictures: House of Ashes (Bandai-Namco)

De nueva cuenta tendremos la ayuda de las “premoniciones”, con las que sabremos de antemano que ocurrirá, siempre y cuando descubramos un objeto específico.

Algo que notamos es que ‘The Dark Pictures: House of Ashes’ ahora hace saltos más “pronunciados” en su narrativa.

En un momento controlamos a un escuadrón táctico, al otro a una pareja de oficiales y luego a un solado iraquí; no sabemos si esto es a propósito o parte del demo.

Lo decimos porque si esto es de la versión final, ‘The Dark Pictures: House of Ashes’ tendrá un desarrollo dramático un tanto atropellado.

Aún así la trama se mantiene igual de inmersiva, atrapándote desde el primer momento, además de crear un buen escenario de terror.

‘The Dark Pictures: House of Ashes’ hace algunos ajustes interesantes

Si bien el desarrollo general de ‘The Dark Pictures: House of Ashes’ no se aleja de las bases de la antología, sí se hacen algunos cambios interesantes.

El más notorio es que ‘The Dark Pictures: House of Ashes’ ahora contará con una cámara semi-libre, en lugar de las escenas fijas de antaño.

Esto le da un nuevo aire a la saga y hasta cierto punto ayuda a producir esa sensación de miedo que tanto buscan los juegos de este tipo.

Aunque hay que señalar que al ser la primera vez que se usa este estilo, ‘The Dark Pictures: House of Ashes’ falla en algunos puntos, habrá que ver si se arregla.

The Dark Pictures: House of Ashes (Bandai-Namco)

‘The Dark Pictures: House of Ashes’ también cambia un poco la manera en que se presentan los QTE.

Ahora se pueden personalizar hasta cierto punto, haciendo más accesible la experiencia; por ejemplo, el juego te puede mandar un aviso previo antes de un QTE.

Esto opera en dos vías, pues sirve tanto para facilitar como para hacer más difícil la experiencia de ‘The Dark Pictures: House of Ashes’, ya será tu decisión.

Claro que si no quieres pasar por menús y demás, ‘The Dark Pictures: House of Ashes’ maneja las mismas características ya conocidas en la antología.

‘The Dark Pictures: House of Ashes’ pinta para ser una buena aventura gráfica de terror

‘The Dark Pictures: House of Ashes’ parece que va por buen camino, manteniendo su esencia y haciendo algunas mejoras en puntos específicos.

Como mencionamos lo único que nos pareció extraño del demo de ‘The Dark Pictures: House of Ashes’ fue esa narrativa tan atropellada.

También alguna que otra toma con la nueva cámara; pero nada que rompiera completamente la experiencia del juego.

The Dark Pictures: House of Ashes (Bandai-Namco)

Eso sí, hay que mencionar que sólo jugamos un par de horas ‘The Dark Pictures: House of Ashes’, no sabemos como funcionará todo en el juego completo.

Aún así Bandai-Namco y Supermassive tienen un poco de tiempo para hacer una última revisión del título antes de su lanzamiento en octubre.

Esperamos que ‘The Dark Pictures: House of Ashes’ mantenga el estándar de calidad de la serie, que actualmente es un referente en el género.