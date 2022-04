A través de su cuenta oficial en Twitter la desarrolladora de videojuegos Naughty Dog, ha respondido la duda de un gamer de 76 años sobre ‘Uncharted’ y así pasar de nivel.

Tal y como recoge la cuenta de Naughty Dog, les llegó la duda de un gamer de 76 años quien no podía avanzar en el ‘Uncharted 4: A Thief ‘s End’, capítulo 11.

Aparentemente, el gamer de 76 años no podía subir a un bote, paso necesario para pasar de nivel en ‘Uncharted’, videojuego de Naughty Dog.

Ante la duda del gamer de 76 años, uno de los diseñadores de ‘Uncharted’ se dedicó a ayudar al usuario.

En el, el estudio desarrollador le ha mencionado paso a paso qué botones presionar para poder pasar de nivel en ‘Uncharted’.

Cabe mencionar que Naughty Dog tiene en su posesión videojuegos bastante populares como ‘ The Last of Us ’ o ‘Uncharted’, cuya adaptación cinematográfica de este último recientemente llegó a los cines.

Usuarios felicitan a Naughty Dog por ayudar al gamer de 76 años

Aunque no hay edad para los videojuegos, resultó curioso para los usuarios que un gamer de 76 años recurriera directamente a Naughty Dog para que lo ayudara a pasar de nivel en ‘Uncharted’.

Por lo que la pronta respuesta de Naughty Dog al gamer de 76 años, ha hecho que los usuarios feliciten a la desarrolladora de ‘Uncharted’.

Aparentemente, el problema de John, como se identificó el gamer de 76 años, estaba en que Nathan Drake, protagonista de ‘Uncharted’ no podía subir a un bote.

En vez de eso, el personaje de ‘Uncharted’ solo se golpeaba al intentar subir al bote pero terminaba por no hacerlo.

La respuesta de Naughty Dog al gamer de 76 años fue que usara el stick hacia adelante presionando X sin mantener.

Asimismo, el diseñador de Naughty Dog recordó que en el capítulo 1 de ‘Uncharted’, las pistas y tutoriales deben aparecer; de lo contrario habría que comprobar que estén activos en el menú de ‘ Gameplay ’.