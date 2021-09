‘Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms’; una no tan espectacular secuela (RESEÑA)

Luego de tener una película protagonizada por Scorpion, llega la segunda parte de la historia, ‘Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms’.

Lamentablemente, a diferencia de la entrega anterior, ‘Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms’ falla en varios aspectos narrativos.

Aunque mantiene una calidad estética en cuanto a animación y adapta elementos de los videojuegos, la historia se siente un tanto atropellada.

Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms (Warner Bros)

Incluso podemos decir que ‘Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms’ desperdicia el potencia de lo que podía ser este universo animado.

Eso sí, en cuanto a violencia y acción, ‘Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms’ cumple con creces desde el minuto 1.

Veamos pues en qué falló y que hizo bien ‘Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms’.

¿De qué trata ‘Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms’?

‘Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms’ se sitúa tiempo después de ‘Scorpion’s Revenge’, con el ejército de Outworld atacando las fuerzas de la Tierra.

Sin embargo, ante lo que parece un empate técnico; Shao Kahn y Raiden deciden organizar un último torneo de ‘Mortal Kombat’ con el aval de los dioses.

El ganador se llevará todo, ya sea la conquista de la Tierra por el Outworld o la separación definitiva de todos los reinos.

Al mismo tiempo, Scorpion y Sub-Zero se encuentran en una carrera contra el tiempo para detener a Shinnok, quien busca revivir al “Ser Único”.

Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms (Warner Bros)

De lograr su objetivo, el torneo Mortal Kombat será obsoleto, pues el dios loco acabará con toda la existencia de un sólo golpe.

‘Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms’ desarrolla dos tramas al mismo tiempo que al final se entrelazan. Sin embargo, la ejecución no es buena.

Al tener poco más de una hora, ‘Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms’ no desarrolla bien ninguna de las dos líneas, sinténdose todo apresurado.

Esto también implica que ‘Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms’ no explora a sus personajes, estos están ahí sólo para pelear y morir, sin saber más de ellos.

Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms (Warner Bros)

Se introducen a peleadores clásicos del juego; pero apenas son cameos o se habla muy poco de ellos. Vamos, ni siquiera vemos una evolución en Liu Kang.

Esto hace que la trama y protagonistas de ‘Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms’ no te interesen y sólo estés viendo por el festín de sangre.

¿Cómo se ve ‘Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms’?

En cuanto a animación, ‘Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms’ se ve muy bien, aunque parece que el estilo cambio un poco con respecto a la entrega anterior.

Además parece que hay un pequeño desbalance en el diseño de personajes en ‘Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms’.

Por ejemplo, Liu Kang, Kitana y Shao Kahn se ven con rasgos toscos; mientras que Johnny Cage y Kung Lao tiene un estilo más caricaturizado.

Sobretodo Johnny Cage, quien es exagerado en sus expresiones, ya que se toma como el alivio cómico de la película.

Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms (Warner Bros)

Donde destaca ‘Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms’ es en sus efectos los cuales están muy bien logrados, sobretodo el “X-ray”.

Así es, ‘Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms’ nos presenta los movimientos clásicos de la saga ahora en animación 2D.

Tampoco tiene empacho en demostrar su clasificación para adultos al tener escenas plagadas de sangre, desmembramientos y ejecuciones.

En cuando al audio, los efectos y música están bien a secas; nada que sea memorable o que recuerdes después de que termine.

Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms (Warner Bros)

Las voces son muy buenas en ‘Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms’, tanto el elenco en inglés y en español, todos hacen muy bien su trabajo.

¿Vale la pena ‘Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms’?

‘Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms’ lamentablemente mantiene la maldición de la franquicia en adaptaciones a cine, animación o series.

Parecía que con ‘Scorpion’s Revenge’ estábamos ante el inicio de una nueva saga para WarnerBros. en las películas animadas fuera del universo DC.

Pero ‘Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms’ nos regresó a la realidad con un producto que bajó dramáticamente su calidad narrativa.

Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms (Warner Bros)

Si buscas una buena historia ‘Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms’ no es el lugar, mejor regresa a los últimos 3 juegos.

Aunque si lo tuyo sólo es la acción y la sangre casi gratuita, ‘Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms’ tiene todo eso de sobra.

Esperamos que si hay una nueva película animada de ‘Mortal Kombat’, está retome el camino de la historia de Scorpion.