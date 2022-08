Sigue la guerra de declaraciones entre Microsoft y Sony con respecto a Xbox y PlayStation, luego de la polémica por Call of Duty, ahora se acusa a la japonesa de no permitir el crecimiento de Game Pass.

En un documento presentado a la comisión reguladora de Brasil, Microsoft señaló que Sony, a través de PlayStation, estaba afectando a Xbox Game Pass, pues paga a desarrolladora para no estar en el servicio.

Microsoft señala que PlayStation aplica un “derecho de bloqueo”, con el fin de que los juegos de terceros no lleguen a Xbox Game Pass, ya sea como Día 1 o meses después de su estreno.

Xbox Game Pass (Microsoft)

Esto sería con el fin de verse beneficiados al mantener un modelo de negocios “tradicional”, donde PlayStation tiene la ventaja sobre Microsoft, por la base de consolas establecida actualmente.

A mencionar que Microsoft no presentó pruebas de dichas declaraciones; no obstante, es bien sabido que desde la época del NES, las compañías han hecho esta clase de arreglos.

La misma Nintendo pagaba para que desarrolladoras no hicieran ports a otras consolas; es una práctica común que incluso Microsoft llegó a hacer en algún momento.

Microsoft reiteró que Call of Duty no será exclusivo y llegará a PlayStation

Junto a lo anterior, Microsoft señaló que no tienen intención de hacer exclusivo a Call of Duty, pues eso iría en contra de la lógica de mercado.

Al hacer a Call of Duty exclusivo de Xbox, se perderían todos los ingresos de las plataformas de PlayStation; se necesitaría una migración masiva para solventar ese capital que no ingresaría.

No sólo eso, que todos los posibles jugadores que migraran de PlayStation a Xbox compraran alguna edición de Call of Duty, cosa que estadísticamente no es posible.

Además, Microsoft afirmó que aunque PlayStation diga que Call of Duty es casi un género en sí, la realidad es que la marca de Sony tiene fans bastante fieles que la han apoyado desde hace años.

Call of Duty: Modern Warfare II (Activision)

La realidad es que a pesar de todas las declaraciones de Microsoft y PlayStation, la realidad es que ambas compañías ya están viendo más allá de la industria de videojuegos tradicional.

A Microsoft ya no le importa tanto vender consolas, lo que quiere es establecer el servicio de Xbox Game Pass en la mayor cantidad de plataformas posible; incluso señalaron que podrían llegar a PlayStation si Sony les diera la oportunidad.

Por su parte PlayStation, también comienza a dejar de lado a sus consolas, mandando sus exclusivas a PC, y enfocándose en la explotación de franquicias multimedia con series y películas, al estilo Marvel.

Con información de VGC.