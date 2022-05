Este 4 de mayo se considera el Día de Star Wars aunque, este mes se considera el mes de la saga iniciada por George Lucas en 1977 pero ¿por qué?

No es un secreto que el 4 de mayo sea considerado el Día de Star Wars gracias al juego de palabras que hace en inglés por ‘May the 4th’ y ser relacionado con la icónica frase ‘May the force be with you’ o ‘Que la fuerza te acompañe’.

Sin embargo, para los fans de Star Wars han considerado que no solamente el 4 de mayo, sino que todo el mes es considerado para festejar a la saga en general.

4 de mayo es el Día de Star Wars

Como ya se explicó, el 4 de mayo es considerado el Día de Star Wars por cuestiones fonéticas y el juego de palabras en inglés.

Y aunque no se tiene claro cuándo fue que surgió la idea de celebrar el Día de Star Wars, se cree que todo comenzó en 1979 por el periódico inglés London Evening News.

En la publicación felicitaban a Margaret Thatcher por ser elegida como primer ministra precisamente un 4 de mayo y, en el título colocaron:

‘May the 4th be With You, Maggie. Congratulations’ London Evening News

Pero, fue hasta el 2011 que se instauró el 4 de mayo como el Día de Star Wars por los cines Toronto Underground Cinema, quien organizó un evento para los fans de la saga proyectando todas las películas hasta ese momento.

Día de Star Wars (Especial )

Todo el mes de mayo es motivo de celebración para los fans de Star Wars

Aunque el 4 de mayo o el ‘May the 4th be With you’ es la fecha considerada como el Día de Star Wars, los fans decidieron que todo el mes era motivo de celebración para la saga de Lucas.

Es por eso que, los fans comenzaron a hacer conexiones en el mes de mayo relacionadas con la saga de Star Wars y estas son las fechas importantes según los expertos de la saga:

1 de mayo, día de la Legión 501: La Legión 501, en el universo de Star Wars, son conocidos como ‘El Puño de Darth Vader’. Es decir que son las tropas comandadas por Darth Vader y, al igual que el 4 de mayo y su juego de palabras, el 1 de mayo, en Estados Unidos, la fecha se escribe por el mes: 5/01.

5 de mayo, la extensión del ‘May the 4th be With you’: Al igual que el 4 de mayo, los fans han buscado continuar con la celebración del Día de Star Wars el 5 de mayo. Por lo que han bautizado este día como ‘Revenge of the 5th’ o ‘la Venganza de los Sith’, aunque muchos aseguran que queda mejor el 6 de mayo.

Star Wars (Disney/Lucasfilm)

El 14 de mayo es cumpleaños de George Lucas

Luego de que el 4 de mayo sea considerado el Día de Star Wars, el mes de mayo ha sido elegido para celebrar la saga de George Lucas.

Y, casualmente, el 14 de mayo es el cumpleaños de George Lucas y, en este 2022 el director estará cumpliendo 78 años.

El 16 de mayo, por otro lado, se celebra el aniversario del estreno de ‘Star Wars: Episodio II: El ataque de los clones’, que fue estrenada en 2002.

El 19 de mayo, también se conmemora el estreno de ‘Star Wars: Episodio I: La Amenaza Fantasma’ en 1999, es decir 16 años después de la última película y ampliando así el universo de la saga.

Para el 2005, el mismo 19 de mayo, se estrenó ‘Star Wars: Episodio III: La venganza de los Sith’, siendo esta la sexta película de la saga y la tercera película de la segunda trilogía, dando origen a Darth Vader.

Lo cierto es que una mujer tiene la culpa, ella es su pequeña hija Everest. (Foto: AP)

El día del Imperio Galáctico en Star Wars es el mismo día del Imperio de Reino Unido

Las celebraciones del Día de Star Wars apenas comienzan pues, no solo el 4 de mayo es considerado como día importante para los fans, sino todo el mes de mayo.

El 20 de mayo, por ejemplo, se conmemora el Día del Imperio y Fundación del Imperio Galáctico pues es el día en el que Seev Palpatine, Supremo Canciller de la República, se convierte en el Emperador Palpatine.

Este día coincide con el Día del Imperio en Reino Unido y la Comunidad Británica de Naciones, también concuerda que este mismo día pero en 1980 fue la premiere de ‘Star Wars: Episodio V: El Imperio Contraataca’.

Pero el 21 de mayo se estrenó a nivel mundial el Episodio V, película que para muchos fans es la mejor de toda la saga de Star Wars pues es aquí en donde se reveló que Darth Vader era el padre de Luke.

El 25 de mayo es el aniversario también de ‘Star Wars: Episodio IV: Una nueva esperanza’, la cual se estrenó en 1977, siendo esta la primera película de la saga de George Lucas. Para 1983, se estrenó ‘Star Wars: Episodio VI: El regreso del Jedi’, una de las películas más criticadas de toda la saga.

El 10 de mayo del 2018 se estrena el spin off de Han Solo, y se espera que el próximo 27 de mayo llegue a Disney+ la serie de ‘Obi-Wan Kenobi’.