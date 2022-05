Para celebrar el Día de Star Wars o el ‘ May the 4th be with you ’, ‘Obi-Wan Kneobi’ ha revelado su tráiler final dando el primer vistazo a Darth Vader.

La nueva serie de LucasFilm, ‘Obi-Wan Kenobi’, ha revelado su último tráiler en el Día de Star Wars con Ewan McGregor.

Este nuevo tráiler revela que el Imperio está en busca de Obi-Wan Kenobi, quien se ha convertido en un fugitivo luego de los sucesos de la Orden 66.

Aquí se puede ver por primera vez la versión live action del Gran Inquisidor, quien también estará detrás de Obi-Wan Kenobi, así como varios cazarrecompensas.

El Darth Vader de Hayden Christensen hace su aparición en ‘Obi-Wan Kenobi’

Como ya era sabido, Darth Vader hará nuevamente su aparición en ‘Obi-Wan Kenobi’ luego de que que ocurrió en ‘ Star Wars: Episodio III: La venganza de los Sith’.

Y es que, tras la batalla final que tuvieron Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker cuando este sucumbió al lado oscuro, muchos de los fans han pedido a gritos un reencuentro entre ambos.

Pero ahora, todo indica que hará sus primeras apariciones ya convertido como Darth Vader en la serie de ‘Obi-Wan Kenobi’.

Todas estas emociones y guiños a las primeras sagas de Star Wars en este 4 de mayo han hecho que se haga tendencia en redes sociales como Twitter.

Por lo que, de momento, habrá que esperar hasta el próximo 27 de mayo para poder disfrutar de esta nueva serie de la saga de Star Wars.

