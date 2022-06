‘Mario Strikers: Battle League’ forma parte de una franquicia que ha vivido en la memoria de todos los fans; es una de esas sagas que te atrapa por lo caótico y divertido que es.

Después de 15 años de su última entrega, ‘Mario Strikers: Battle League’ llega al Nintendo Switch de la mano del estudio original, Next Level Games, con todo lo que lo hizo grande antaño.

Y no es que ‘Mario Strikers: Battle League’ sea perfecto, por el contrario, tiene algunas fallas que se deben de puntualizar y que podrían molestar a más de uno.

‘Mario Strikers: Battle League’ (Nintendo)

Sin embargo, no son cosas que afecten a ‘Mario Strikers: Battle League’, pues el juego es bastante disfrutable y los fans de la franquicia lo adorarán como han hecho con los otros dos juegos.

Pues ‘Mario Strikers: Battle League’ mantiene toda esa falta de solemnidad alrededor del futbol, volviéndolo un deporte de contacto con los más locos superpoderes.

Así pues, vayamos por partes en lo que nos ofrece ‘Mario Strikers: Battle League’.

¿Cómo se juega ‘Mario Strikers: Battle League’?

De entrada dejemos algo claro, ‘Mario Strikers: Battle League’ no tiene historia, ni siquiera un intento de justificación para que Mario y compañía se pongan a jugar futbol.

Es por ello que en esta ocasión omitiremos el aspecto de la trama en ‘Mario Strikers: Battle League’ y nos iremos directamente al gameplay.

La jugabilidad de ‘Mario Strikers: Battle League’ es fácil de entender; pero difícil de dominar. Aunque sepas todo del futbol, este juego te entregará un reto que jamás habías experimentado.

En ‘Mario Strikers: Battle League’ no existen reglas y un arbitro como tal, podrás taclear, barrer, empujar y golpear a tus adversarios para conseguir el balón o meter un gol.

‘Mario Strikers: Battle League’ (Nintendo)

Además, como en ‘Mario Kart’, tendrás objetos que te permitirán tener ventajas extra, con las que podrás neutralizar a tu adversario de la manera más sucia posible.

Por su parte, los personajes de ‘Mario Strikers: Battle League’ cuentan con características acordes a su diseño; Bowser es resistente pero sin técnica, Peach rápida pero también débil, y Mario equilibrado.

All seleccionar la composición de tu equipo debes tener el cuenta sus estadísticas; aunque siempre puedes modificarlas un poco con los accesorios e indumentaria; en total tienes 5 espacios para personalizar.

Eso sí, toma en cuenta que todo tiene un costo en ‘Mario Strikers: Battle League’, subir un atributo puede bajar otro; necesitas buena estrategia para encontrar la combinación adecuada.

‘Mario Strikers: Battle League’ (Nintendo)

Ahora bien, ‘Mario Strikers: Battle League’ se divide en 3 modos de juego; el primero es Partido Libre donde podrás seleccionar 5 jugadores de entre 10 opciones y competirás en uno de los 6 estadios.

El segundo es el modo Copa, donde puedes competir contra hasta otros 3 jugadores para ganar el campeonato, algunas monedas y recompensas para equipar a tus personajes.

Finalmente tenemos Online, donde podrás echar la reta contra otros jugadores del mundo y ver quién es el mejor. Basta decir que este es el más divertido por lo frenético de los partidos.

En general, el gameplay de ‘Mario Strikers: Battle League’ es bastante agradable, y una vez que te acomodas al mismo, tendrás varias horas de diversión.

‘Mario Strikers: Battle League’ (Nintendo)

¿Cómo se ve ‘Mario Strikers: Battle League’?

La parte gráfica de ‘Mario Strikers: Battle League’ es bastante buena, la ambientación en los estadios hace que sientas que estas en el Reino Champiñón.

Aunque hay que mencionar que ‘Mario Strikers: Battle League’ no arregla el talón de Aquiles de los juegos de deportes, el público, el cual luce bastante acartonado y robótico en general.

En cuanto a los personajes de ‘Mario Strikers: Battle League’; los modelos y animaciones están muy bien logradas, representando la personalidad de cada uno, con movimientos o gestos característicos.

‘Mario Strikers: Battle League’ (Nintendo)

En la parte sonora, ‘Mario Strikers: Battle League’ apuesta por el rock y el heavy metal en su banda sonora, lo cual combina muy bien con el estilo de juego desenfrenado que del gameplay.

Es una delicia escuchar temas relacionados a Mario al estilo rock; aunque eso sí, no esperes una gran variedad, al limitarse sólo a unos cuantos temas escogidos.

Para finalizar, las voces de los personajes en ‘Mario Strikers: Battle League’ son muy buenas ya que reflejan la personalidad de cada uno de ellos, teniendo a actores y actrices de años repitiendo sus papeles.

¿Vale la pena ‘Mario Strikers: Battle League’?

‘Mario Strikers: Battle League’ es un juego tan casual como quieras o tan estratégico como puedas, es muy divertido jugar con amigos; pero se siente la diferencia entre gente que sabe jugar a alguien que acaba de empezar.

‘Mario Strikers: Battle League’ recuerda un poco a ‘Super Smash Bros. Ultimate’, el cual puedes jugarlo con tus colegas y pasarla super bien o meterte al competitivo que premia la habilidad del jugador.

Algo a mencionar, y que puede molestar a los fans del contenido masivo, es que ‘Mario Strikers: Battle League’ se siente un poco incompleto al tener solo 10 personajes, 6 estadios y muy pocos modos de juego.

‘Mario Strikers: Battle League’ (Nintendo)

Como ya mencionamos, ‘Mario Strikers: Battle League’ no tiene historia, asimismo no cuenta con desafíos o minijuegos; básicamente, si no tienes con quien jugar, lo sentirás un poco repetitivo y aburrido.

Si te gusta el futbol casual y quieren pasarla bien con tus amigos, ‘Mario Strikers: Battle League’ te encantará, sobretodo si jugaste las entregas pasadas.

Pero si quieres algo más profundo y con una buena cantidad de opciones, ‘Mario Strikers: Battle League’ puede que no sea tanto de tu agrado.