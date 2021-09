‘Maneater: Truth Quest’; un desangelado DLC lleno de teorías de conspiración (RESEÑA)

El tiburón favorito de los videojuegos regresa en ‘Maneater: Truth Quest’, el primer DLC de la obra que saliera a la luz en 2020.

‘Maneater: Truth Quest’ no sólo trae nuevas habilidades y “trajes” para nuestro escualo; también agrega una curiosa trama que mantiene ese espíritu Serie B.

Basta decir que el Nuevo Orden Mundial estará implicado en todo lo que veamos en esta nueva historia del sangriento protector de las profundidades.

Maneater: Truth Quest (Deep Silver)

No obstante también hay que señalar que ‘Maneater: Truth Quest’ no parece agregar mucho a la experiencia general de la obra.

‘Maneater: Truth Quest’ se siente un poco como algo que bien pudo estar integrado en la experiencia original, sin necesidad de lanzarlo de manera separada.

Pero vayamos por partes en todo lo que implica ‘Maneater: Truth Quest’ y su llegada a todas las plataformas del juego.

¿De qué trata ‘Maneater: Truth Quest’?

‘Maneater: Truth Quest’ se desarrolla posterior a los eventos de la campaña principal de ‘Maneater’, con nuestro tiburón luego de matar al asesino de su madre.

Sin embargo su misión no ha terminado, pues ahora se ve envuelto en una red conspirativa que implica a Nuevo Orden Mundial y que él deberá desenmascarar.

Así ‘Maneater: Truth Quest’ nos arroja nuevamente al agua en una serie de misiones donde trataremos de acabar con esta sociedad secreta.

Como podemos ver la trama tiene el mismo sin sentido del juego base, escalando poco a poco en toda la exageración con ayuda nuevas habilidades del tiburón.

Maneater: Truth Quest (Deep Silver)

Pues no podríamos acabar con el Nuevo Orden Mundial sin las mutaciones que ‘Maneater: Truth Quest’ proporciona para nuestro personaje principal.

Lamentablemente sufre del mismo mal que el original ‘Maneater’, pues aunque la trama en su ridiculez sea interesante, el desarrollo no lo es.

Toda la acción se reducirá a destruir navíos (y uno que otro helicóptero), comerse a le gente y repetir, así hasta el final de este DLC.

No negamos que ‘Maneater: Truth Quest’ es divertido en ese gameplay básico; pero también se vuelve extremadamente repetitivo al cabo de un rato.

¿Qué trae de nuevo ‘Maneater: Truth Quest’?

‘Maneater: Truth Quest’ hace algunas adiciones menores, sobretodo en lo que se refiere a su nueva trama posterior a la campaña principal.

‘Maneater: Truth Quest’ aumenta el límite de nivel, nos da nuevas mutaciones y enemigos peculiares a los cuales vencer.

Estos últimos involucran a los mencionados helicópteros, unidades en tierra y peces con capacidades “atómicas”; cada uno representa un reto diferente.

Claro, donde más destaca ‘Maneater: Truth Quest’ es en las nuevas habilidades, las cuales se suman al exagerado arsenal con el que ya contamos.

Maneater: Truth Quest (Deep Silver)

Sin arruinar las sorpresas, podemos decir que el tiburón que arroja rayos láser de la portada es una posibilidad muy real en el juego.

No obstante todo lo anterior, la sorpresa de ‘Maneater: Truth Quest’ acaba rápidamente, poco a poco asimilamos el contenido que nos entrega.

Esto debido a lo que mencionamos en el apartado anterior, es decir, la exagerada repetición de la que sufre el juego en general.

¿Vale la pena ‘Maneater: Truth Quest’?

‘Maneater: Truth Quest’ sufre de casi todas las maldiciones de los DLC y es que a pesar de su premisa atractiva, poco hace para añadir más al juego base.

Básicamente ‘Maneater: Truth Quest’ nos da “más de lo mismo” en todos sentidos, aunque ahora aderezado con teorías de conspiración.

Eso no significa que no sea un contenido divertido; si te gustó el juego original, amarás este DLC como no tienes idea.

Maneater: Truth Quest (Deep Silver)

Sin embargo, si esperas un poco más de este extraño título, lamentamos decirte que ‘Maneater: Truth Quest’ no te da otra cosa que no hayas visto.

Aún así, si buscas un entretenimiento rápido, te aseguramos que ‘Maneater: Truth Quest’ y su historia previa es lo que necesitas en tu vida.

Te aseguramos que te divertirás como no tienes idea desmantelando al Nuevo Orden Mundial con ayuda de un tiburón con “rayos láser”.