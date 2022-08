Llegó la época del deporte del emparrillado, y eso significa una cosa, Madden NFL 23 ya está aquí para causar alegría y malestar por igual a los fans.

Desde que se anunció el juego, Madden NFL 23 ha sido vendido por EA como la revolución de siguiente generación que esperaban la gente.

Si bien hizo ajustes necesarios en diversos aspectos, Madden NFL 23 está lejos de ser el título definitivo de futbol americano que todos esperaban.

Madden NFL 23 (Electronic Arts)

Esto debido a que sigue arrastrando diversos males que vienen aquejando a la franquicia desde hace ya varios años.

Pero dejemos de lado las introducciones y vayamos a ver lo que nos ofrece Madden NFL 23.

¿Qué mejora Madden NFL 23?

La gran mejora de Madden NFL 23 se da en su gameplay dentro del emparrillado, tanto ofensiva como defensiva fueron renovadas en más de un aspecto.

Comencemos con la ofensiva de Madden NFL 23. Si bien se mantiene el sistema ya clásico de jugadas prefabricadas, ahora se integró u nuevo sistema de pases.

Madden NFL 23 te da la opción de elegir diferentes modalidades para ejecutar las jugadas aéreas, ya sea en el estilo arcade donde mandas el pase sin más, o con un efecto más fino.

En este caso, dependerá mucho el toque que le des al balón para que este llegue a su objetivo, con un buen manejo puede incluso hacer que Baker Mayfield emule a Peyton Manning en su mejor época.

Madden NFL 23 (Electronic Arts)

Por otra parte la defensa vaya que mejoró sustancialmente en Madden NFL 23, ahora la IA es más aguerrida, haciendo que esos encuentros de 50-0 sean un sueño en esta edición.

Es tal la intensidad de la defensa que incluso realizan ajustes en el desarrollo de la misma jugada de Madden NFL 23; dile adiós a esos jugadores que siguen su trayectoria sin ajustes.

Además de que los jugadores responderán mejor en general al momento del partido en Madden NFL 23, motivándose si van ganando o hacen una jugada grande, y cayendo en frustración si son apabullados.

En general Madden NFL 23 logra traernos una muy buena versión del futbol americano virtual, recordando a sus mejores versiones y olvidándose de sistemas que no llegaron a funcionar.

Madden NFL 23 (Electronic Arts)

Sin lugar a dudas podemos decir que en cuanto a jugabilidad, Madden NFL 23 es un regreso a las raíces del deporte, lo cual le vendrá muy bien a todos los fans.

¿Que errores mantiene Madden NFL 23?

No todo es bueno en Madden NFL 23. Como mencionamos, el juego arrastra varios errores y malestares recientes de la franquicia.

De entrada, tenemos que Madden NFL 23 mantiene los bugs y glitches de otras ediciones; si bien no son desastrozos o arruinan la experiencia, a veces sí son molestos.

Otra cosa que no se mejora es el modo Face of the Franchise, que aunque da la opción de optar por cualquier posición en el terreno, no destaca fuera del QB.

Además de que su “trama” no despega nunca en realidad, sintiéndose como un añadido innecesaria en Madden NFL 23, tal y como lo ha sido en otras entregas.

Madden NFL 23 (Electronic Arts)

Y claro, no podemos olvidar el MUT o Madden Ultimate Team, que aún es un “saca dinero” descarado, que se basa en cajas de botín que no le aseguran nada al jugador.

En otras palabras, Madden NFL 23 sería un gran juego de no ser porque tiene estos dos modos que no agregan nada al título en sí mismo.

Bien puedes pasar de estos sin sentir que te pierdes algo de Madden NFL 23, dedicándote sólo a los juegos de exhibición o el modo Franquicia, que se mantiene con una buena profundidad.

¿Madden NFL 23 vale la pena?

Madden NFL 23 es un juego ambivalente, por un lado tiene uno de los mejores gameplays que se le ha visto a la serie en años.

Es cierto que algunos se podrán quejar de lo agresiva de la defensa; pero esto le da un gran reto a Madden NFL 23, lo cual le hacía falta.

Además de que las mejoras en la IA son de destacar y hacen que el juego se sienta más realista, lo cual le suma mucho a la actualización estética que tuvo gracias al poder de las consolas actuales.

Madden NFL 23 (Electronic Arts)

Sin embargo, Madden NFL 23 tiene mucha paja expresada en MUT y Face of the Franchise; estos modos sobran y Madden NFL 23 podría sobrevivir bastante bien sin ellos.

Y claro, no podemos dejar de mencionar los bugs y glitches de desempeño de Madden NFL 23; aunque estos bien podrían arreglarse con un parche.

Si eres un gran fan del futbol americano y no cuentas ya con un Madden en tu colección, la edición 23 es una buena opción.

Si por el contrario, no te agradan mucho las tacleadas, este año Madden NFL 23 tampoco tiene nada para ti.