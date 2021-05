‘Little Nightmares’ será gratis en STEAM por 48 horas

STEAM no se quiere quedar atrás con las promociones y puso gratis ‘Little Nightmares’ por tiempo limitado, hasta el 30 de mayo de 2021 a las 10 AM.

Así es, tendrás casi dos días para poder descargar ‘Little Nightmares’ a través de STEAM para tu computadora, así que más vale que te apures.

Para obtener el juego lo único que tienes que hacer es ir a https://store.steampowered.com/app/424840/Little_Nightmares/ y añadirlo a tu cuenta.

Little Nightmares (Bandai-Namco)

Si no tienes cuenta de STEAM tendrás que abrir una y descargar la aplicación en la máquina donde vas a jugar.

Hay que mencionar que la versión gratuita es la estándar, pues la Complete Edition está a precio normal, para evitar confusiones.

Una vez añadido a tu cuenta y descargado, ‘Little Nightmares’ será tuyo para siempre, no importa que después lo desinstales de tu máquina.

‘Little Nightmares’ es considerado uno de los mejores juegos de plataformas

‘Little Nightmares’ fue lanzado por Bandai-Namco en 2017, desde ese momento fue considerado por fans y medios como uno de los mejores del género.

Esto debido a que ‘Little Nightmares’ rompe el modelo de los títulos de plataformas tradicionales, al darle un trasfondo propio de los survival horror.

La historia de Six es sumamente oscura, lo cual se muestra en cada uno de los escenarios, los cuales representan uno de los miedos de la protagonista.

Little Nightmares (Bandai-Namco)

Además fue alabado por su narrativa, pues cuenta la trama a través del mismo gameplay, haciendo a un lado las narraciones tradicionales de otros juegos.

Tampoco hay que olvidar sus líneas de prolongación, pues podemos ver el punto de vista de otros personajes, lo que da mayor significado a la trama.

El buen recibimiento propició que ‘Little Nightmares’ tuviera una segunda parte que salió a inicios de este 2021, el cual tuvo la misma respuesta positiva.

Con información de Steam.