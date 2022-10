Let’s Sing ABBA es uno de esos juegos que en realidad no necesita mucha explicación, se trata del ya conocido título musical donde debes de cantar.

Aunque como su nombre lo indica, esta edición esta dedicada al grupo ABBA, que si bien es demasiado retro para algunos, sus canciones aún suenan en varias partes.

Además de que con eso, Let’s Sing ABBA logra unir a varias generaciones a su alrededor que se pueden poner a cantar sus temas favoritos.

Let’s Sing ABBA (Plaion)

Básicamente Let’s Sing ABBA es un título que podemos llamar familiar o amiguero, pues se disfruta mejor en compañía, como si fuera una noche de karaoke en una fiesta.

Pero dejemos las introducciones y veamos qué ofrece Let’s Sing ABBA.

¿Cómo es Let’s Sing ABBA?

Let’s Sing ABBA nos trae un total de 30 canciones de la agrupación europea, donde se destacan las más conocidas de su extensa discografía.

El punto del juego es seguir la letra de la melodía, además de tratar de estar lo más afinado posible en la interpretación, si tu tono no es el adecuado, la máquina te penaliza.

Aunque no esperes que Let’s Sing ABBA sea un juez duro, en realidad con que hagas una interpretación medianamente aceptable, tendrás un buen puntaje.

Existen 7 modos en Let’s Sing ABBA, todos se basan en lo mismo, no te preocupes; aunque varían de acuerdo a la manera en que te piden que cantes.

Let’s Sing ABBA (Pleion)

El modo Clásico sigue la dinámica mencionada; Mix Tape es un reto especie popurrí, donde debes de cantar 5 canciones intercaladas; en Featuring haces dúos con un amigo; en Legends te enfrentas a desafíos creados por otros.

Por último tenemos Let’s Party, que cuenta con una serie de minijuegos y World Challenge, que es el clásico modo online donde compites uno contra uno.

En sí Let’s Sing ABBA es bastante intuitivo y los modos ofrecen variaciones interesantes para mantener viva la emoción por el interactivo.

Ojo, toma en cuenta que necesitarás un micrófono para Let’s Sing ABBA; pero tampoco hay mucho problema en esto, el título te permite conectar uno al jack del control, usar un headset o la app del juego para celular.

Let’s Sing ABBA (Pleion)

Podemos decir que en cualquiera de estas opciones, Let’s Sing ABBA funciona bastante bien y no hubo problemas de conexión en nuestra experiencia.

Además tiene una opción “social”, pues te permite crear tu propio avatar, el cual puedes personalizar con los diferentes cosméticos que te otorgan.

Dichos objetos los podrás obtener con tu puntuación y superando los diversos retos de los modos de Let’s Sing ABBA.

¿Qué canciones trae Let’s Sing ABBA?

A continuación te presentamos las 30 canciones que trae Let’s Sing ABBA:

Bang A Bommerang

Chiquitita

Dancing Queen

Does Your Mother Know

Eagle

Fernando

Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)

Happy New Year

Haed Over Heals

I Do, I Do, I Do, I Do, I Do

Knowing Me, Knowing You

Oh mama

Money, Money, Money

On And On And On

One Man, One Woman

One of Us

Ring Ring

SOS

Summer Night City

Super Trouper

Take A Chance on Me

Thank You For The Music

That´s Me

The Day Before You Came

The Name of The Game

The Winnter Takes It All

Under Attack

Voulez-Vous

Waterloo

When All Is Said And Done

I Still Have Faith In You

Hasta donde sabemos, no hay intenciones de que Let’s Sing ABBA agregue más contenido.

¿Vale la pena Let’s Sing ABBA?

Let’s Sing ABBA vale la pena sí, y solo sí, eres fan de ABBA o haces reuniones muy seguido, de lo contrario es probable que te aburrirá muy pronto.

No tiene muchos retos para un solo jugador, pues no está construido para que sea explotado en solitario.

Let’s Sing ABBA es un juego social, pensado para que siempre haya alguien contigo para cantar y jugar, de lo contrario su novedad se acaba a las pocas horas.

Let’s Sing ABBA (Pleion)

Obviamente si no eres seguidor de ABBA, esta obra no tiene siquiera razón de ser en tu colección; de ser así no recomendamos el gasto.

En su lugar recomendaríamos que armaras un buen equipo de sonido y pusieras tu propio karaoke con las canciones que te gustan, cada que haya fiesta en tu casa, sin tener que recurrir a Let’s Sing ABBA.