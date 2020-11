'Let's Sing 2021'; entretenido y divertido para la fiesta (RESEÑA)

El juego de karaoke sigue siendo una opción para amenizar tu tarde.

Voxler nos trae, a pesar de la pandemia, la versión 2021 de 'Let’s Sing'. Un juego de canto estilo karaoke en el que probarás tus habilidades para interpretar los mayores éxitos del momento. Canciones que sin duda identificarás aún sin ser un melómano que esté al día.

Para poder jugar, basta con tener un headset, un micrófono con USB a tu consola, o bien, la aplicación gratuita "Let’s Sing Mic" disponible en las tiendas de aplicaciones para dispositivos móviles. Para usar tu celular como micrófono basta con estar conectado a la misma red local de la consola y emparejarlo en la pantalla de configuración.

En otras palabras, no tienes excusa para poder meterte de lleno a 'Let's Sing 2021' y emular a tu cantante favorito o favorita; sin embargo, debes de tener en cuenta una cosa: la obra está pensada para el público anglosajón, por lo que sólo encontrarás melodías en inglés.

Canta como una leyenda en 'Let's Sing 2021'

'Let's Sing 2021' tiene varios modos de juego, mismos que a continuación desglosaremos poco a poco. Comenzamos con "Legend" para un solo jugador, podrás elegir uno de cuatro personajes que te representarán en tu trayectoria. Aquí conseguirás estrellas que te permitirán ir desbloqueando nuevos niveles.

Cada nivel representa retos distintos, como una competencia contra un personaje virtual en la que tendrás que obtener más puntaje. También hay un modo donde tendrás que obtener suficientes estrellas en fragmentos de canciones aleatorias.

Al progresar de nivel en "Legend", podrás desbloquear nuevos looks de los personajes y distintos atuendos para cada uno. Sin embargo, el atuendo es fijo y no puedes combinar prendas, es decir no hay mucha flexibilidad en la personalización del personaje.

Más modos para mejorar tu interpretación

Mientras que "Legend" puede ser tomado como la campaña principal, el resto de modos sirve para mejorar tu estilo o relajarte un rato. "Classic" tendrás la oportunidad de jugar libremente con tus amigos seleccionando las canciones desbloqueadas que más te gusten.

En "Feat." podrás cantar a dueto, ya sea con una inteligencia artificial, o bien con alguien más, para obtener un puntaje de compatibilidad en cada canción. Se alternará algunos versos, y ambos tendrán que cantar partes al unísono y atinando la mayor cantidad de notas.

"Mixtape", muestra listas predefinidas según género, tipo de voz, letra de la canción, etcétera. En cada mixtape, deberás cantar pequeños fragmentos de las distintas canciones y obtener el mejor puntaje posible. Adicionalmente, podrás crear tus propios mixtapes en los que podrás compilar tus canciones favoritas.

También hay un modo en línea, World Contest, donde tendrás una de cinco canciones a elegir y cargará el registro de algún jugador en línea contra el que tendrás que competir, para superar su puntuación y poder mejorar en una puntuación global.

Únete a la fiesta

De todos, el modo 'Let’s Party' es el más relajado y que embona perfectamente en las fiestas y reuniones. Aquí se formarán dos equipos que tendrán que competir para obtener una mejor puntuación, mientras cantan en una serie de desafíos variados.

También se puede jugar en solitario contra la IA, pero lo divertido es retar a tus amigos a cantar mejor que tú.

Finalmente, si te cansas de cantar y decides relajar un poco esas cuerdas vocales, puedes entrar al modo "Jukebox", donde podrás elegir una de las melodías del juego y escucharla mientras observas el video musical.

Nada que no se haya visto antes

'Let's Sing 2021' no ofrece grandes novedades técnicas sobre su versión 2020. Ni siquiera cambios de interfaz o mejoras gráficas. La única ventaja es poder cantar las canciones más recientes. El juego incluye un vínculo a la tienda de la plataforma, donde pareciera que podrían adquirirse nuevas obras como en otros títulos parecidos.

Además, hay que tomar en cuenta que el juego contiene únicamente canciones en inglés. Si bien, solo es necesario entonar las notas correctas, conocer mejor la canción es de gran ayuda, pues la línea de tiempo muestra las sílabas de la letra con las que podrás guiarte.

En otras palabras, es como todos los títulos musicales, donde sólo se hace una actualización a la lista de reproducción, pues en realidad eso es lo que le da vida al juego, más allá de los aspectos relacionados a la experiencia de usuario o desempeño estético visual.

Sencillo y divertido para pasar una tarde

'Let’s Sing 2021' es un juego sencillo y divertido que se disfruta mucho, sobre todo con compañía; sin embargo desaprovecha algo de potencial dejando de lado títulos o artistas en español que bien podrían hacer atractivo el juego para el público latino.

Esperamos que más adelante o con alguna actualización en la tienda, se añadan más canciones en nuestro idioma y de ser posible, mejoras cosméticas para los personajes.

Si te gusta cantar y eres fan de las canciones de artistas como Ariana Grande, Billie Eilish, Maroon 5, Major Lazer y Dua Lipa. 'Let’s Sing 2021' es un juego que deberías probar en compañía de tus amigos y familiares para pasar un rato agradable.