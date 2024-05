Kaiju No. 8 tiene enloquecidos a los otakus, sobre todo por Abyss que es el opening de la serie de anime interpretada por Yungblud, y de la que te damos la letra completa en español.

Sin duda, Kaiju No. 8 se ha convertido en la serie de anime más amada en los últimos tiempos, siendo el opening la canción que tiene explotando la cabeza a más de uno.

Pero ¿Qué dice la letra en español de Abyss el opening de Kaiju No. 8? Acá te damos la compartimos completa.

Esto dice la letra en español de Abyss, opening de Kaiju No. 8, escrito e interpretado por Yungblud

Los que ya vieron Kaiju No. 8 no pueden negar estar obsesionados con Abyss, el opening de la serie animada que lleva la voz de Yungblud de 26 años de edad.

Yungblud, cantante. (Spotify)

Y es que Abyss se ha ganado el corazón de más de uno, porque además la letra en español está bastante llegadora.

He visto el infierno salir de tus ojos

Avanza sigilosamente por la noche hasta tu muerte

Tienes que pelear, tengo que pelear

He estado pensando que necesito aislamiento

Toda esta devastación

La cabeza necesita renovación, okay

Si tuvieras que elegir, ¿Alguna vez me dejarías ir?

oh oh oh

No puedo detener al monstruo, estoy perdiendo el control

oh oh

¿Alguien podría salvarme la vida?

¿Alguien podría salvarme la vida?

¿Alguien podría salvarme la vida?

¡Porque me he vuelto frío!

Salva mi vida

¿Alguien podría salvarme la vida?

¿Alguien podría salvarme la vida?

Porque me he vuelto frío

Y estoy atrapado en el abismo por mi cuenta

Salva mi vida

¿Alguien podría salvarme la vida?

¿Alguien podría salvarme la vida?

Porque me he vuelto frío

Y estoy atrapado en el abismo por mi cuenta

Abyss, opening Kaiju No. 8 no solo fue escrita por Yungblud

Aunque Yungblud puede ser un artista un tanto desconocido el artista con el que colaboró para la creación de Abyss, el opening de Kaiju No. 8, no lo es.

Sí, Yungblud es quien le da voz a Abyss, pero la letra no solo fue compuesta por él, sino por Dan Reynolds de Imagine Dragons.

Pudiendo ser este uno de los motivos por los que Abyss logró enloquecer a los fans de Kaiju No. 8 y aquellos que pudieran no tener idea de dónde proviene ese rolón que canta Yungblud.