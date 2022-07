Riot Games lanzó el evento “Guardianas Estelares” en ‘League of Legends’, ‘League of Legends: Wild Rift’ y ‘Legends of Runeterra’, este 14 de julio de 2022.

Para celebrar el inicio de “Guardianas Estelares”, Riot Games se asoció con Porter Robinson, para crear ‘Everything Goes On’, el tema principal del evento, el cual ya tiene su video en YouTube.

‘Everything Goes On’ nos muestra a las campeonas de ‘League of Legends’ que participan en “Guardianas Estelares”, así como un pequeño repaso de lo que pasó en eventos pasados.

Todo con una estética anime inspirada en las “chicas mágicas” (maho shojo), que es lo que ha caracterizado a “Guardianas Estelares” en todas sus entregas en ‘League of Legends’ y relacionados.

‘Everything Goes On’ de Porter Robinson se suma a la ya basta oferta musical de Riot Games desarrollada alrededor de ‘League of Legends’, donde destacan sus grupos K/DA, Pentakill y True Damage.

‘Everything Goes On’ también está disponible en plataformas de streaming musical para fans de Porter Robinson y ‘League of Legends’.

¿En qué consiste “Guardianas Estelares” de ‘League of Legends’?

“Guardianas Estelares” es uno de los muchos universos alternos de ‘League of Legends’, el cual tiene como protagonistas principales a las campeonas del juego.

Tomando como base las historias de animes como ‘Sailor Moon’ o ‘Card Captor Sakura’, a lo largo de los años “Guardianas Estelares” ha desarrollado una trama propia en la metaficción de ‘League of Legends’.

Así, las campeonas de ‘League of Legends’ se convierten en estudiantes de preparatoria, las cuales atienden sus deberes escolares, al mismo tiempo que combaten a la oscuridad como “Guardianas Estelares”.

Guardianas Estelares (Riot Games)

Conforme han pasado los años, Riot Games ha sumado más campeonas y campeones al universo de “Guardianas Estelares”, siendo uno de sus eventos dentro del juego más exitosos.

Para este año, “Guardianas Estelares” desarrollará una trama alrededor de la pérdida, con Xayah y Kai’ Sa como las protagonistas, aunque sin dejar de lado al resto de personajes.

De acuerdo con Riot Games, “Guardianas Estelares” tendrá una duración de 10 semanas en este 2022, siendo su evento más largo de este año.