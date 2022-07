Riot Games anunció el regreso del evento de anime “Guardianas Estelares” a ‘League of Legends’, el cual tendrá una duración de 10 semanas donde liberarán contenido dentro y fuera del juego.

“Guardianas Estelares” el jueves 14 de julio, con el lanzamiento del video musical ‘’Everything Goes On’’ de Porter Robinson, seguido de nuevos contenidos en ‘League of Legends’, ‘Wild Rift’ y ‘Legends of Runeterra’.

A star-studded music collab, new stellar skins, Nilah’s epic arrival, out-of-this-world event experiences, and more await in #StarGuardian 2022 beginning July 14! 💫 pic.twitter.com/wCTpasjsEt — League of Legends (@LeagueOfLegends) July 9, 2022

Los contenidos de “Guardianas Estelares” que podrás encontrar en ‘League of Legends’ y demás juegos son los siguientes:

League of Legends

Lanzamiento de campeona: Nilah, la Alegría Desatada (tiradora).

Aspectos (LoL) para Akali, Kai’Sa, Ekko, Sona, Taliyah, Quinn, Nilah, Rell; Morgana, Fiddlesticks y Syndra.

Pase del evento Guardianas Estelares para LoL (y TFT).

Regresa el modo de juego Libro de Hechizos Definitivo.

Nuevos gestos, chromas y centinelas.

Experiencia narrativa dentro del cliente: Guardianas Estelares: Otro Cielo (exclusivo de LoL).

Wild Rift

Aspectos (Wild Rift) para Orianna , Seraphine, Senna, Xayah, Rakan y Miss Fortune.

Pase del evento Guardianas Estelares para WR.

Experiencia narrativa dentro del cliente (Exclusivo de WR).

Legends of Runeterra

Aspectos (LOR) para Gwen, Kai’Sa, Jinx, Senna, Quinn, Taliyah, Lulu y Soraka.

Adicionalmente, Kai’Sa Guardiana Estelar debuta como el primer aspecto legendario de LoR, junto con arte de carta exclusivo, nuevas líneas de diálogo y una animación única al subir de nivel.

Guardianes: Dragón Guardián Estelar y Gwen Muñeca.

Tablero: Tablero Escenario Luz Estelar legendario.

Nuevos gestos y reversos de carta.

¿Cuáles serán los contenidos de “Guardianas Estelares” fuera de los juegos de ‘League of Legends’?

Además de lo mencionado, “Guardianas Estelares” también tiene mucho contenido para fans de ‘League of Legends’ fuera de los juegos mencionados.

Riot Games Music lanzará su tercer álbum denominado ‘’Sessions: Star Guardian Taliyah” inspirado en la campeona de ‘League of Legends’ y su versión de “chica mágica”.

Este álbum contará con música dance y electrónica, el glich pop, el funk futurista y notas de kawaii bass. Estos son los artistas que colaboran:

3D BLAST, bear bear & friends, chromonicci, ev.exi, FIBRE, Hyleo, leon chang, Mélonade, Mere Notilde, Rob Robinson, Semoothe, Snail’s House, Strawberry Station, suteki, Synthion y TANUKI.

Además, el Fondo de impacto social de Riot Games, estará activo durante “Guardianas Estelares” para apoyar a otras entidades sin fines de lucro alrededor del mundo brindándole a los jugadores formas de contribución durante el evento.

En ‘League of Legends’ del 14 de julio al 15 de agosto, Riot donará el 20% por el Pase del evento Guardianas Estelares y del 28 de julio al 29 de agosto, donará el 100% por Taliyah Guardiana Estelar y todo lo relacionado a la venta del paquete.

Estos son los artículos dentro del juego que califican:

Taliyah Guardiana Estelar (solo aspecto).



Set de Borde Taliyah Guardiana Estelar.



Paquete Chroma Taliyah Guardiana Estelar.



Paquete All-Star Taliyah Guardiana Estelar

En ‘Wild Rift’, por cada 10 monstruos del caos que derroten los jugadores entre el 14 de julio y el 11 de agosto, Riot Games donará 1 dólar, hasta llegar a los 2 millones.

Por último, por primera vez habrá productos oficiales de las “Guardianas Estelares” que incluye peluches, vestimenta, accesorios y mucho más a partir del 14 de julio.

La colección oficial también incluye los siguientes artículos diseñados por Riot de compañías asociadas como Good Smile Company, RockLove Jewelery y Secretlab:

Good Smile Company

Figura a escala 1:7 de Zoe Guardiana Estelar (con reserva previa).

Figura a escala 1:7 de Jinx Guardiana Estelar (con reserva previa).

Secretlab

Almohadón edición Guardianas Estelares.

Almohadón edición Guardiana Estrella del Crepúsculo (agosto).

RockLove Jewelry