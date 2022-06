Luego de la pausa de media temporada, el Clausura 2022 de la LLA de ‘League of Legends’ está por empezar; donde los equipos competirán por un lugar en el Worlds de este año.

Será este 11 de junio cuando el Clausura 2022 de la LLA de ‘League of Legends’ de inicio oficialmente; es por ello que como cada inicio de temporada, te traemos una breve guía.

Esto con el fin de que estés listo para todo lo que acontecerá en estas primeras jornadas del Clausura 2022 de la LLA de ‘League of Legends’.

¿Dónde puedo ver el Clausura 2022 de la LLA de ‘League of Legends’?

El Clausura 2022 de la LLA de ‘League of Legends’ dará inicio este 11 de junio de 2022 a partir de las 3:00 PM (CDMX), desde la Arena de Artz Pedregal.

La transmisión se realizará en vivo a través de los canales oficiales de Twitch, YouTube y Riot Games; en los siguientes portales:

https://www.youtube.com/c/lla

https://www.twitch.tv/LLA

https://lolesports.com/

Ahí se podrá ver todo el Clausura 2022 de la LLA de ‘League of Legends’, incluyendo la temporada regular, playoffs y finales.

Clausura 2022 LLA League of Legends (Riot Games/Santiago R. Villa)

¿Qué equipos participan y cuáles serán los enfrentamientos del inicio del Clausura 2022 de la LLA de ‘League of Legends’?

Debido a que la promo/relegación se juega a finales de año, todos los equipos del Apertura 2022 regresan para el Clausura 2022 de la LLA de ‘League of Legends’.

Estos son los combinados que participan en la LLA de ‘League of Legends’:

Team AZE

Estral Esports

Rainbow7

Isurus

Infinity

Xten Esports

Globant Emerald

All Knights

Todos ellos participarán en las primeras dos jornadas del Clausura 2022 de la LLA de ‘League of Legends’, que se jugará de la siguiente manera:

Sábado 11 de junio

Team AZE vs Estral Esports



Isurus vs Xten Esports



All Knights vs Globant Emerald



Rainbow7 vs Infinity



Domingo 12 de junio

Estral Esports vs Infinity



Isurus vs Globant Emerald



Team AZE vs All Knights



Rainbow7 vs Xten Esports

¿Se podrá ir a la Arena para ver en vivo la LLA de ‘League of Legends’?

Por primera vez en dos años, la LLA de ‘League of Legends’ recibirá público en su Arena, debido a la baja en la pandemia de Covid-19 en la CDMX.

Durante todo el Clausura 2022 (hasta que se determine lo contrario), los fans podrán asistir a la Arena a apoyar a sus equipos favoritos de la LLA de ‘League of Legends’.

Quienes quieran asistir a la Arena pueden comprar sus boletos en https://cinemex.com/cine/373/artz-pedregal ; el costo de cada pase es de 144 pesos por persona.

Hay que señalar que de momento los pases para las dos primeras jornadas de la LLA de ‘League of Legends’ están agotados.

Asimismo, los encuentros de Isurus vs Xten, Rainbow7 vs Infinity y Rainbow7 vs Xten, han sido pospuestos o se jugarán a distancia debido a casos de Covid-19 en los equipos.