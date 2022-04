‘Kirby and the Forgotten Land’, el mejor juego de la franquicia (RESEÑA)

‘Kirby and the Forgotten Land’ llega a 30 años del lanzamiento de ‘Kirby’s Dream Land’, siendo la mejor experiencia y manera de festejar a uno de los pilares de Nintendo.

‘Kirby and the Forgotten Land’, se siente como un Kirby de toda la vida; pero al mismo tiempo, estamos ante un nuevo y muy bien trabajado mundo 3D, con mecánicas y perspectivas distintas.

‘Kirby and the Forgotten Land’ aprovecha al máximo sus entornos postapocalípticos en 3D para otorgar una aventura de exploración.

Kirby (Nintendo)

Lo cual es una adición a las diversas mecánicas que han desfilado por todas las entregas de la franquicia, siendo ‘Kirby and the Forgotten Land’ la máxima optimización de estas.

Estamos hablando de que Nintendo y HAL Laboratory le pusieron todo su empeño para que ‘Kirby and the Forgotten Land’ fuera el pináculo (hasta el momento) de la saga.

Pero no nos adelantemos y vayamos por partes con ‘Kirby and the Forgotten Land’.

¿De qué trata ‘Kirby and the Forgotten Land’?

‘Kirby and the Forgotten Land’ comienza con Kirby y los habitantes de Dream Land siendo absorbidos hacia otra dimensión, donde los Waddle Dee han logrado construir una ciudad.

Sin embargo, los Waddle Dee han sido capturados, por lo que Kirby parte a salvar a su amigos y descubrir qué está ocurriendo en esta dimensión, dando inicio a ‘Kirby and the Forgotten Land’.

Como pueden ver ‘Kirby and the Forgotten Land’ no tiene una historia intrincada, como es algo característico de casi todos los juegos de Nintendo.

Si esperas una narrativa profunda y llena de simbolismos, lamentamos decirte que no la encontrarás en ‘Kirby and the Forgotten Land’.

‘Kirby and the Forgotten Land’ (Nintendo)

El peso real de ‘Kirby and the Forgotten Land’, como en otras obras de Nintendo, va en cuanto a la jugabilidad, la cual es donde destaca el título con creces.

Si bien ‘Kirby and the Forgotten Land’ entrega algunos momentos de tensión y dignos de un cuento de hadas, no es nada del otro mundo o que no se haya visto en otros títulos del género.

Aún así, todos los personajes de ‘Kirby and the Forgotten Land’ tienen un carisma único, ya sea por su diseño o la manera en que se desenvuelven en el entorno.

Además de que el misterio detrás de esta nueva dimensión en ‘Kirby and the Forgotten Land’ se prestará para muchas teorías de los fans, lo cual le dará mucha vida al juego.

¿Cómo se juega ‘Kirby and the Forgotten Land’?

En ‘Kirby and the Forgotten Land’ los escenarios siguen siendo de estructura lineal; pero ofrecen mucha flexibilidad y movimiento que Kirby nunca antes había tenido.

El control en ‘Kirby and the Forgotten Land’ se siente bien y natural, el peso y velocidad de Kirby es el adecuado para un entorno con estas nuevas características.

Aunque debemos de mencionar que nos decepcionó un poco que ‘Kirby and the Forgotten Land’ no nos permitiera explorar a detalle el mundo y nos restringiera la flotación del personaje.

Además de las habilidades tradicionales, en ‘Kirby and the Forgotten Land’ regresan muchas que le permiten usar sus poderes clásicos de la franquicia.

‘Kirby and the Forgotten Land’ (Nintendo)

Esto sin olvidar nueva entrega una nueva mecánica llamada Big Mouthful, en la que Kirby podrá inhalar objetos inanimados. Algunos te permiten resolver acertijos, otros te dan nuevas formas de atacar.

En ‘Kirby and the Forgotten Land’ hay una gran cantidad de secretos para encontrar, además de varios coleccionables y por supuesto, los Waddle Dees.

Estos son la clave para progresar en ‘Kirby and the Forgotten Land’, ya que los Waddle Dees rescatados abrirán nuevos caminos. La cantidad necesaria para avanzar es pequeña para quienes no se quieran complicar.

Una vez que se hayan rescatado los suficientes Waddle Dees se abrirán tiendas y minijuegos en el hub de ‘Kirby and the Forgotten Land’.

'Kirby y la Tierra Olvidada' (Nintendo)

La mayor ayuda para Kirby es, por supuesto, la tienda de habilidades; cabe mencionar que uno de los grandes aspectos de ‘Kirby and the Forgotten Land’ es que estas habilidades se pueden mejorar.

Sin lugar a dudas ‘Kirby and the Forgotten Land’ cuenta con un sistema de juego y construcción de mundo muy profundo, que te mantendrá pegado al Switch por horas

¿Cómo se ve ‘Kirby and the Forgotten Land’?

‘Kirby and the Forgotten Land’ se ve bastante bien para un juego de Nintendo Switch; todos sus escenarios son coloridos y llenos de efectos.

Destaca sobretodo esa combinación de realismo y caricaturización en ‘Kirby and the Forgotten Land’, al estilo de algunos de los niveles de ‘Super Mario Odyssey’.

Sin embargo, todo está tan bien diseñado en ‘Kirby and the Forgotten Land’, que no sientes que sean cosas fuera de lugar, por el contrario, se ve como algo orgánico.

‘Kirby and the Forgotten Land’ (Nintendo)

Lo mismo podemos decir de los efectos de sonido de ‘Kirby and the Forgotten Land’, los cuales son increíbles.

Todas las habilidades de nuestro personaje cuenta con su sonido particular, que va acorde con el estilo de juego y te mete de lleno al mundo de ‘Kirby and the Forgotten Land’.

Cosa que se ve potenciada por la música; algunos veteranos incluso reconocerán temas clásicos en los escenarios de ‘Kirby and the Forgotten Land’.

¿Vale la pena jugar ‘Kirby and the Forgotten Land’?

‘Kirby and the Forgotten Land’ es un gran paso en una nueva dirección para la serie; luego de que la fórmula se había vuelto obsoleta y repetitiva, especialmente después de Star Allies.

En esencia, ‘Kirby and the Forgotten Land’ sigue siendo Kirby, se siente como la aventura tradicional; pero agregar esta capa adicional a los niveles, la exploración y el combate lo refresca bastante.

‘Kirby and the Forgotten Land’ no solo es encantador en la presentación, también es una mirada fantástica al tipo de nuevas ideas creativas que esperamos ver de aquí en adelante.

‘Kirby and the Forgotten Land’ (Nintendo)

Si bien los títulos de Kirby con estilo 2D seguirán existiendo, sería maravilloso si centrarse en aventuras 3D más grandes fuera el nuevo plan de la franquicia.

Pues ‘Kirby and the Forgotten Land’ funciona no solo como uno de los mejores títulos de la franquicia sino hasta de la misma consola Nintendo Switch.