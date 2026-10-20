Jun Maeda, reconocido guionista, compositor y creador de novelas visuales y anime, fue diagnosticado con cáncer de faringe, informó el 19 de octubre de 2026 la compañía Visual Arts, responsable de la marca Key, por lo que la noticia generó preocupación entre los seguidores de sus obras.

De acuerdo con el comunicado oficial, Jun Maeda de 51 años, comenzó a experimentar molestias en la garganta a principios de la primavera.

Durante el verano, la inflamación y el dolor aumentaron, por lo Jun Maeda que acudió a una institución médica, donde recibió el diagnóstico de cáncer de faringe.

¿Por qué Jun Maeda eligió cuidados paliativos?

Según Visual Arts, Jun Maeda decidió no someterse a un tratamiento activo y optar por cuidados paliativos, con el objetivo de preservar sus fuerzas y dedicar el tiempo disponible a su trabajo creativo. La compañía señaló que el autor permanece hospitalizado y mantiene su deseo de continuar creando.

La decisión de Jun Maeda no significa que haya abandonado sus proyectos, de hecho Maeda trabaja en la historia y la música de Heaven Burns Red, además de preparar un nuevo proyecto musical cuyas canciones se publicarán progresivamente en YouTube, conforme a sus deseos.

Charlotte: A Second Chance, anime de Jun Maeda (Jun Maeda )

¿Qué animes creó Jun Maeda?

Jun Maeda es una figura reconocida de la industria japonesa del entretenimiento por su participación en historias que han marcado a los aficionados del anime y las novelas visuales.

Entre sus obras más conocidas destacan:

Clannad

Kanon

Air

Little Busters!

Angel Beats

The Day I Became a God

El diagnóstico de cáncer de faringe de Jun Maeda, representa una noticia difícil para quienes han seguido su trayectoria, mientras sus próximos proyectos adquieren especial relevancia ante su intención de continuar trabajando.