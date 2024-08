Los spoilers de Jujutsu Kaisen 265, llegado a redes sociales, por lo que te decimos qué reveló Gege Akutami en su más reciente manga.

La semana pasada se dijo que Yuji Itadori, el protagonista de Jujutsu Kaisen, estaba peleando a muerte contra Ryomen Sukuna quien es el villano principal de la obra.

Y de un momento a otro, Yuji Itadoi realizó por primera vez su extensión de dominio, lo cual los fans de Jujutsu Kaisen celebraron enormemente y agradecieron a Gege Akutami de 32 años de edad.

Pero ¿qué fue lo qué pasó dentro del dominio de Itadori en Jujutsu Kaisen? ¿Sukuna finalmente fue derrotado? Te revelamos los spoilers completos del manga 265.

Esta semana ha salido el manga 265 de Jujutsu Kaisen de Gege Akutami y que ha mantenido a los fans con tensión durante varias semanas.

Y es que en el último tomo, Yuji Itadori logró expandir su dominio encerrando a Sukuna en él, y pese a lo que muchos pensaban, en este capítulo de Jujutsu Kaisen no hubo un enfrentamiento entre ambos.

Pues aparentemente el dominio de Yuji Itadori surgió a partir de una conexión de almas que hizo con Sukuna, por lo que creó todo un espacio para ambos.

Siendo este el pueblo natal de Itadori en donde le contó a Sukuna toda su vida, lo que vivió, sus miedos, y todo lo que hizo antes de entrar al mundo de la hechicería.

Incluso se les vio en este capítulo 265 de Jujutsu Kaisen a Itadori y Sukuna ir de pesca, ver caballos e incluso practicar tiro con arco.

Tras hablar con Sukuna y revelarle cosas de su pasado en el manga 265 de Jujutsu Kaisen, el antagonista se harta de la charla y le dice a Yuji que vaya al grano, a lo cuál él le revela que ya le mostró todo lo que quería.

A lo que Itadori le dice que solía pensar que sabía cuál era el significado de la vida cuando cumplías un papel, por lo que el valor de la vida de una persona radica en sus recuerdos.

“Sukuna... no me caes bien, pero los humanos no somos herramientas así que no es que nuestros roles estén determinados desde el principio. Ya sea bueno o malo, no se puede decir realmente si alguno de ellos es verdaderamente humano. Puede que sea yo el que esté equivocado. Por eso al menos quería asegurarme de que lo supieras... Sobre las otras personas en las que no puedes encontrar valor además de ti mismo.”

Yuji Itadori en el manga 265 de Jujutsu Kaisen