El bonito muñeco Jedi Fan Dr. Simi de Star Wars llegó a Similandia El Rosario, al norte de la CDMX.

En un ambiente festivo, Farmacias Similares presentó el martes 26 de noviembre su nueva tienda Similandia que se ubica en el centro comercial Town Center Rosario, ubicado en la alcaldía Azcapotzalco de la CDMX.

Similandia El Rosario se trata de la cuarta sucursal del proyecto inmersivo de entretenimiento y consultorios que tiene el Dr. Simi para todos sus clientes. La presentación fue hecha de la mano de la fuerza: El Jedi Fan de Dr. Simi, en homenaje a Star Wars.

Dr. Simi tendrá una edición especial Jedi Fan (Eduardo Díaz)

Presentan peluche Jedi Fan Dr. Simi de Star Wars en Similandia El Rosario

SDPnoticias tuvo la oportunidad de acudir a la presentación del peluche Jedi Fan Dr. Simi de Star Wars, donde se cortó el listón inaugural de Similandia El Rosario.

El evento contó con la visita del empresario farmacéutico Víctor Manuel Torres -77 años de edad-, quien se mostró feliz portando un sable de luz Jedi en la apertura.

Junto a él también estuvo Víctor González Herrera- de 37 años de edad- CEO de Farmacias Similares y presidente ejecutivo de Grupo Por Un País Mejor (GPUPM).

Víctor González Herrera mostró su entusiasmo ante los fans de Star Wars por la colaboración de marca con la Guerra de las Galaxias, la épica serie de ficción creada a partir de 1977.

El CEO de Farmacias Similares explicó que el Dr. Simi se identifica con los Jedi, icónicos personajes del lado luminoso de la fuerza en Star Wars, la franquicia creada por George Lucas, actualmente de 80 años de edad.

“Fueron muchos meses de trabajo para lograr esta colaboración. Primera vez que Star Wars mezcla un personaje con una marca mexicana... el Dr. Simi, y que mejor manera de hacerlo que con el Jedi. Justamente nos identificamos mucho con el Jedi. Simi es un Jedi” Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares

Precio del Jedi Fan Dr. Simi de Star Wars

El imperdible muñeco coleccionable Jedi Fan Dr. Simi de Star Wars tiene un precio de 399 pesos. Clientes que acudieron al evento de apertura en Similandia El Rosario, ya pudieron adquirirlo.

La venta general al público de este peluche coleccionable comenzará a partir del viernes 29 de noviembre.

El peluche del Dr. Simi tiene su vestimenta Jedi, además de un tierno sable de luz y en el centro de su atuendo tiene la icónica frase “May the force be with you” (Que la fuerza te acompañe).

De momento, la venta del Jedi Fan Dr. Simi de Star Wars será exclusiva en las cuatro sucursales de Similandia que hay.

Después de un mes, posiblemente en diciembre de 2024 o los primeros días de enero de 2025, los peluches podrán adquirirse en cualquier sucursal de Farmacias Similares.

El tirajes de los muñecos Jedi del Dr. Simi es de 100 mil ejemplares. Sin embargo, se tiene previsto que lleguen a producirse más.

Asimismo, la intención de Farmacias Similares es conseguir más alianzas como la de Star Wars a fin de producir otros personajes con el peluche oficial del Dr. Simi.

¿Dónde está Similandia El Rosario? Viaja al poniente de CDMX para comprar el Jedi Fan Dr. Simi Star Wars

Si quieres correr por tu Jedi Fan Dr. Simi Star Wars en la sucursal Similandia El Rosario en CDMX, te damos la dirección:

El Rosario, Azcapotzalco, 02100 Ciudad de México, CDMX

Para llegar a Similandia El Rosario puedes hacerlo a través de la estación El Rosario de las líneas 7 (naranja) y 4 (azul clarito) del Metro CDMX.

El horario de la sucursal Similandia El Rosario es de 8:00 am a 10:00 pm. de lunes a domingo. Que la fuerza te acompañe al buscar tu Jedi Fan Dr. Simi Star Wars.

Similandia El Rosario apadrinó alianza entre Dr. Simi y Star Wars

Cabe destacar que Similandia El Rosario es uno de los espacios más completos que ha consolidado Farmacias Similares, ya que incluye:

Mini golf

Consultorio médico

Venta de artículos coleccionables del Dr. Simi

Con la apertura de Similandia El Rosario, también se hizo oficial el lanzamiento de la colaboración de marca entre el Dr. Simi y la franquicia Star Wars.

La ambiciosa alianza Dr. Simi-Star Wars tiene como producto insignia un muñeco Jedi, que todos los fanáticos de la Guerra de las Galaxias querrán coleccionar.