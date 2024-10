El Dr. Simi figura entre los nominados al premio Nobel de la Paz 2024, pero ¿esto significa que ya ganó? Te contamos todos los detalles.

Y es que fue el pasado mes de agosto de este año cuando se dio a conocer que Grupo Por Un País Mejor, el cual tiene como emblema al Dr. Simi, fue nominado al Premio Nobel de la Paz 2024.

La propuesta fue realizada por Rigoberta Menchú, activista guatemalteca que ganara este mismo galardón en el año de 1992.

No obstante, debes saber que hasta el momento este premio no ha sido entregado, por lo que todavía no es posible dar como ganador al conocido Dr. Simi.

Dr. Simi en la terna para ganar el premio Nobel de la Paz 2024

Gracias al trabajo humanista que realiza, a través de la organización Grupo Por Un País Mejor, el Dr. Simi se encuentra en la terna nominada para ganar el premio Nobel de la Paz 2024.

Al presentar la propuesta, Rigoberta Menchú manifestó que esta organización, liderada por Víctor González, mejor conocido como Dr. Simi, realiza una gran labor en pro de las personas más vulnerables, así como en beneficio del medio ambiente.

Además, la activista destacó la labor que realiza Grupo Por Un País Mejor en el tema de la promoción de la salud, toda vez que aseveró “la salud también es la paz”.

De acuerdo con Menchú, esto se debe que si no existe salud no es posible tener paz, armonía, felicidad, ni tampoco podemos lograr nuestro sueños.

“Gracias a ellos entendimos que la salud también es la paz. Si no hay salud, no hay paz, no hay armonía, no hay felicidad, no hay rendimiento en nuestro trabajo, no cumplimos el sueño que nos proponemos hacer”. Rigoberta Menchú

Por su parte, Víctor González, o mejor conocido como el Dr. Simi, dijo que es un gran honor estar nominado al Premio Nobel de la Paz 2024.

Esto gracias a la labor que lleva a cabo Grupo Por Un País Mejor, lo que le permite hoy día contender por obtener este tan preciado reconocimiento a la labor en beneficio de la sociedad.

“Es un honor para México que Grupo por un país mejor esté nominado al Premio Nobel de la Paz 2024″. Víctor González, Dr. Simi

¿Cuándo se entregará el premio Nobel de la Paz 2024?

La ceremonia de entrega de este premio se llevará a cabo el próximo viernes 11 de octubre, desde la capital de Noruega, Oslo.

Además del Dr. Simi, entre los nominados al premio Nobel de la Paz 2024 se encuentran nombres como:

el Papa Francisco

Julian Assange, fundador de WikiLeaks

la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR)

Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas