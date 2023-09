Luego de mucha espera y retrasos, por fin está aquí Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai, el primer videojuego de “Las Aventuras de Fly”.

Y es curioso que siendo un manga tan exitosos, derivado de una gran saga de RPG y un anime que quedó grabado en muchas personas, no hubo un juego importante de esta obra antes de Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai.

Es por ello que muchos dirán que el título llega por lo menos 30 años tarde, pues a pesar del remake animado de “Fly”, la popularidad del personaje ya no es la misma que en los 90′s.

Aún así, Square-Enix decidió honrar en este 2023 al pequeño Caballero Dragón, ahora la pregunta es si el videojuego está a la altura del anime y manga.

Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai (Square-Enix)

¿De qué trata Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai?

Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai es el anime o manga homónimo hecho videojuego, tal cual.

De hecho, si queremos ser más específicos, Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai está basado en el anime de 2020, el cual a su vez se apega bastante al manga de los 80′s y 90′s.

Decimos esto porque el juego hace uso de los diseños de esta nueva versión, así como de la música y de muchas de sus escenas animadas, aunque en realidad son sólo cuadros estáticos con diálogos.

Así la historia nos presenta al pequeño Dai, un niño huérfano que vive en una isla alejada con varios monstruos amigables y su abuelo adoptivo, el cual es el viejo mago Brass.

Dai vive sin complicaciones hasta la visita de la Princesa Leona de Papunika, a la que protege usando un poder misterioso; lo cual lleva a la posterior visita de Avan, el maestro de héroes, y su discípulo Popp.

Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai (Square-Enix)

Avan tiene la misión de entrenarlo para que combata en contra del Ejército del Mal; sin embargo, la inesperada aparición del demonio Hadler y la muerte de Avan hacen que Dai tenga que continuar por su cuenta.

Y es así como inicia la aventura de Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai; que si viste la serie nueva o clásica, notarás que la trama es igual, tal y como dijimos al inicio.

Esta se va contando por capítulos, los cuales intercalan escenas cinématicas y de batalla, en estas últimas a veces se omiten las mencionadas imágenes estáticas, en favor de una secuencia en CGI.

En sí la historia de Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai es buena, pues las obras originales en las que se basa tiene una trama excelente.

Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai (Square-Enix)

El problema es la manera en que se cuenta, pues todo va de manera acelerada, por lo que se omiten varias cosas; además se asume que el jugador puede llenar esos huecos, pues ya conoce todo el trasfondo de Dai.

Todo se da en saltos, incluido el desarrollo de personajes; y el tener cinemáticas con imágenes estáticas tampoco ayuda a la causa del juego.

Si lo quieres poner así, Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai es más un resumen de “Las Aventuras de Fly” que una adaptación como tal a videojuego.

¿Cómo se juega Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai?

Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai es un RPG de acción, donde manejas a los personajes de la serie o manga, en escenarios lineales predeterminados.

Básicamente es elegir una misión en un mapa mundial, ir del punto A al B y en ocasiones derrotar a un jefe; aunque los enemigos importantes tienen una casilla en el mapa.

Además habrá algunas “misiones secundarias”, las cuales son técnicamente lo mismo que te acabamos de describir.

En todos los escenarios, puedes moverte libremente para atacar por diferentes direcciones a los enemigos, además de esquivar sus ataques y tomar alguna posición de ventaja.

Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai (Square-Enix)

Para atacar en Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai tienes un botón de golpe simple, otro para esquivar y otro para defender, así como 3 de hechizos o habilidades menores.

Dependiendo de cada personaje, con los gatillos podrás desatar algunos ataques especiales como el Corte de Avan o transformarte en Caballero Dragón, si usas a Dai, por ejemplo.

A diferencia de otros RPG, en Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai no subes de nivel de manera inmediata, toda la experiencia que juntes se acumulará hasta que termines la misión en curso.

Otra cosa a mencionar es que, no importa que tanto subas de nivel, no adquirirás nuevas habilidades, pues todo está determinado por cuánto avances en la trama.

Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai (Square-Enix)

Si no llegas al punto donde Dai aprende magia o Popp un nuevo hechizo, no conseguiras estas destrezas aunque seas de nivel 100.

Esto también significa que hay un muy bajo nivel de personalización, lo único que puedes equipar son unas “hojas del manga” que obtienes al cumplir ciertas misiones de la campaña o en un escenario extra.

Estas hojas sirven para aumentar algunas de tus estadísticas o darte alguna ventaja táctica pasiva; todos los personajes podrán equiparse con estas.

Además también podrás subir de nivel tus hechizos y habilidades en el “Palacio de las Memorias”, ese escenario extra donde puedes volver a pelear con varios de los enemigos que has encontrado hasta el momento, incluidos jefes.

Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai (Square-Enix)

Lo cual te servirá para juntar materiales y mejorar tus técnicas, o adquirir esas hojas para equipar a tus personajes.

En general el gameplay de Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai es bastante divertido, sobretodo con los retos en el Palacio, y aunque al inicio se siente limitado, conforme avanzas se va nutriendo.

Aunque no podemos negar que palidece con todas las opciones que te dan otros Dragon Quest, o el dinamismo de RPG de acción más elaborados.

¿Cómo se ve Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai?

La parte estética de Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai también se siente igual de desbalanceada que el resto de apartado.

En la sección donde analizamos la historia ya te lo adelantamos, Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai recurre a las imágenes estáticas para contar casi todo.

Esto reduce dramáticamente su valor artístico, pues se trata de un recurso barato que usan las desarrolladoras para ahorrar recursos y tiempo.

Hubiera sido mejor o que usaran el metraje animado de la serie de 2020 o reelaboraran esas secuencias en CGI.

Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai (Square-Enix)

Porque las cinemáticas por computadora que tiene el juego son muy bellas, están perfectamente elaboradas, con un gran colorido y los diseños de personajes parecen sacados del manga o de la mencionada animación.

Lo malo es que sólo se usan en zonas puntuales de Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai.

En cuanto a su rendimiento, Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai es bueno, tampoco es como que sea muy exigente, pues no es ni siquiera un mundo semi abierto.

Los escenarios lineales se ven bien, tienen bastantes enemigos y cumplen su objetivo, no son nada del otro mundo y tampoco puedes interactuar con casi ningún elemento en pantalla.

Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai (Square-Enix)

Finalmente el audio y la música están bien, recomendamos jugar con voces en japonés, para ir acordes a la franquicia; aunque el doblaje en inglés no está mal.

Afortunadamente Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai cuenta con subtítulos al español, donde respetaron todos los nombres conocidos (con excepción de algunos como Dai, por cuestiones de homologación).

Por su parte la orquesa hace un gran trabajo, trayendo de regreso no sólo tonadas de la serie de 2020, también algunas de los Dragon Quest clásicos, acomodándose perfectamente al contexto del juego.

¿Vale la pena Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai?

Es una lástima; pero Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai es sólo recomendable para fans o de Dragon Quest o de Las Aventuras de Fly.

Algún veterano de RPG clásicos o de acción sentirá a Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai muy limitado en todos sus aspectos.

La historia está muy resumida, los elementos de rol son mínimos, no hay exploración y los recursos estéticos visuales no son aprovechados.

Sólo alguien que conoció a Fly en los 90′s o a Dai en 2020, sabrá apreciar esta obra, cualquier otro la percibirá como un RPG de “mediana cartelera”.