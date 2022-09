Tras dos años en silencio, Square-Enix por fin dio más detalles del próximo juego de Las Aventuras de Fly, hablamos de Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai.

En el marco de la Tokyo Game Show 2022, se reveló un nuevo tráiler de Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai, el cual luce un desarrollo más avanzado.

El tráiler muestra a Dai, Mam, Pop y Hyunkel, además de algunos villanos como Hadlar, Flazzard y Baran, padre del protagonista y general del Ejército del Súper Dragón en Las Aventuras de Fly.

También podemos ver que el juego de Las Aventuras de Fly tendrá un corte más de acción que de RPG, además que tendremos a todo un equipo de personajes en pantalla.

De hecho, Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai tiene cierto parecido a Kingdom Hearts, también de Square-Enix, en cuanto a la manera en que se presenta el gameplay.

Se espera que en el fin de semana que durará el Tokyo Game Show, se den más detalles de este título de Las Aventuras de Fly.

¿Cuándo llegará el juego de Las Aventuras de Fly?

De momento Square-Enix y los estudios responsables de Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai, aún no tienen una fecha de estreno para el título.

Sin embargo, se ha confirmado que el juego de Las Aventuras de Fly llegará a PlayStation, Switch y PC, además que el lanzamiento será mundial; es decir, el mismo día estará disponible en todas las regiones.

De una posible versión de Xbox de Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai, no hay detalles de momento; recordemos que Square-Enix no suele tener sus juegos en la consola de Microsoft el día de lanzamiento.

Las Aventuras de Fly (Square-Enix)

Se espera que Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai esté disponible para el desenlace de la actual serie de Las Aventuras de Fly y cercano a su final, pues el programa ya entró en su arco final.

Recordemos que Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai se trata de un videojuego de aniversario que forma parte de todos los contenidos que se han lanzado alrededor de Las Aventuras de Fly.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización de Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai.

Con información de Square-Enix.