Tras la problemática que ocurrió con TheGrefg y RingCraft, al ser señalado como el peor evento de Twitch, Ibai Llanos lanzó una advertencia sobre la posibilidad de dejar la plataforma.

De acuerdo al último video que subió Ibai Llanos, ha revelado que podría irse de Twitch tras la polémica que hubo con TheGrefg.

Según lo que reveló Ibai Llanos a sus seguidores a través de un video en vivo, él estaría buscando otra plataforma a parte de Twitch.

Aunque el creador de contenido reveló que él sí quiere seguir haciendo streams por lo menos un par de años más como mínimo.

Y es que desde los últimos años, la plataforma de Twitch ha sido bastante criticada, ya que aseguran no procura a los creadores de contenido y se va más por la cantidad que por la calidad, buscando solamente el valor monetario.

Algo que a los streamers han comenzado a notar cosas que no les agrada de Twitch, como Ibai Llanos o TheGrefg a quien recientemente le constó durante su último evento RingCraft, el cual fue duramente críticado e incluso calificado como “el peor” de la plataforma.

Toda la polémica surgida tras ele evento de RingCraft, manejada por TheGrefg, ha sido duramente criticada y esto ha provocado que Ibai Llanos exprese sus ganas de irse de Twitch.

Pues de acuerdo a Ibai Llanos, él quiere continuar haciendo streamings pero estaría buscando una nueva plataforma a parte de Twitch.

“Hay muchas cosas de Twitch que me gustan; otras que no me gustan tanto pero la verdad es que nunca va a ser por una cuestión económica”

Ibai Llanos