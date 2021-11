Halo: The Master Chief Collection celebra su 20 aniversario y regala trajes especiales para sus jugadores. El juego remasterizado del Jefe Maestro ofrecerá nuevas recompensas.

Se anuncio que a partir del 3 de noviembre, todos los jugadores de Halo: The Master Chief Collection tendrán la posibilidad de adquirir nuevas mejoras y vestimentas para el Spartan 117.

Toda esta celebración de Halo: The Master Chief Collection se hace con el fin de preparar el nuevo escenario para la llegada de la nueva entrega de Halo Infinite.

Halo: The Master Chief Collection (Xbox)

El contenido que se añadirá a Halo: The Master Chief Collection será:

El set de armadura “Orion” (disponible solo en Halo 2)

Máscaras de armas

Accesorios para la espalda del Spartan 117

Tarjetas de identidad nuevas para los jugadores

Todas estás mejoras del juego Halo: The Master Chief Collection estarán visibles en los diferentes menús que compone esta antología remasterizada que le dio prestigio a Xbox.

Por si fuera poco, también se podrá acceder a contenido exclusivo semana semana en Halo: The Master Chief Collection, ya que los usuarios tendrán la posibilidad de cumplir retos.

La recompensa será de acuerdo con la dificultad de las pruebas que los jugadores superen en Halo: The Master Chief Collection.

Halo: The Master Chief Collection (Xbox)

Es necesario señalar que la entrega de Halo: The Master Chief Collection que más se beneficiará de este festejo de 343 Industries será: Halo 3.

Esto porque se añadirán diversos accesorios como escopetas, skins, mochilas y lanzacohetes que le darán una nueva vista al Jefe Maestro.

Se tendrán diversos proyectos de armas con diseños que le realizan un homenaje a Xbox y su participación en la creación de Halo: The Master Chief Collection.

Halo: Master Chief Collection (Xbox)

Asimismo, Halo: The Master Chief Collection dejará que los gamers le añadan mochilas decoradas que hacen alusión a los personajes de la saga.

Incluso Halo: The Master Chief Collection permitirá que el Spartan 117 cargue con una con la primera consola de Xbox que salió al mercado.

Halo: The Master Chief Collection y sus recompensas de contenido estarán disponibles durante los mese de noviembre, diciembre y enero.

Aquí te dejamos algunas de las fechas del contenido que estará disponible en Halo: The Master Chief Collection. Para que no te lo pierdas y armes al Jefe Maestro con un nuevo look.

Con información de Halo Waypoint.