Existe mucha incertidumbre acerca de ‘God of War: Ragnarok’, pues hasta el momento no se tiene una fecha de lanzamiento oficial y corren los rumores de su posible retraso a 2023.

Sin embargo, un reporte de Jason Schreier en Bloomberg señala que los fans no tienen nada de qué preocuparse; ‘God of War: Ragnarok’ sí llegará en este 2022.

No sólo eso, según una fuente interna de Sony, ‘God of War: Ragnarok’ estaría disponible en PS4 y PS5 en noviembre de este mismo año, sólo falta que Sony haga el anuncio.

Fecha de lanzamiento de God of War: Ragnarok (Jason Schreier)

A pesar de los rumores generalizados, God of War Ragnarok de Sony no se retrasó hasta 2023, según personas familiarizadas con el proyecto. El desarrollo del videojuego es turbulento y podría fallar nuevamente; pero a partir de esta semana, está planeado para noviembre. Jason Schreier

Eso sí, deja abierta la puerta para un cambio de último momento, pues el desarrollo de ‘God of War: Ragnarok’ ha sido un tanto complicado, posiblemente por la pandemia de Covid-19.

‘God of War: Ragnarok’ se esperaba para 2021, como parte del primer año de PS5; pero cosas como la mencionada crisis sanitaria hicieron que el juego cambiara de fecha.

Sólo queda esperar a que Sony diga algo oficial alrededor de ‘God of War: Ragnarok’, tal vez en un State of Play dedicado al juego.

‘God of War: Ragnarok’ es el final de la saga nórdica

Algo que ha sorprendido a más de una persona es que Cory Barlog confirmó que ‘God of War: Ragnarok’ será el final de la saga nórdica de la franquicia.

Tomando en cuenta que hubo alrededor de 6 juegos de la saga griega, sorprende que esta una etapa sólo tenga dos entregas, cerrando con ‘God of War: Ragnarok’.

Al respecto, el desarrollador señaló que en esta ocasión no tenían interés en hacer algo tan extenso, de ahí que decidieran que un par de juegos eran suficientes para contar la trama.

God of War Ragnarok (Sony)

Hay que mencionar que desde el nombre, ‘God of War: Ragnarok’, se da a entender que estamos ante el final del camino, tomando en cuenta que se adaptará libremente el “Ocaso de los Dioses”.

No obstante, el lanzamiento de ‘God of War: Ragnarok’ no significa que será lo último que veremos de Kratos y Atreus en los videojuegos, pues PlayStation no matará una franquicia tan redituable.

De hecho, algunas teoría de fans sugieren que ‘God of War: Ragnarok’ podría ser la despedida de Kratos, para que Atreus tome el timón de la saga a partir de este momento.

Con información de Bloomberg.