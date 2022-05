Sony ha confirmado que, actualmente se encuentran en desarrollo tres series para Amazon Prime y Netflix inspiradas en sus videojuegos:

‘God of War’

‘ Horizon’

‘Gran Turismo’

Es por eso que ahora Sony Interactive Entertainment y PlayStation Productions han confirmado que trabajan en las series de ‘God of War’, ‘Horizon’ y ‘Gran Turismo’ pero, estarán en diferentes plataformas de streaming.

Durante la junta de inversionistas, Sony confirmó que actualmente trabaja en tres series de tres de sus videojuegos más populares.

Comenzando con ‘God of War, la cual se está desarrollando para la plataforma de Amazon Prime Video.

Por otro lado, ‘Horizon’ también tendrá su propia pero esta se estrenará en Netflix; mientras que la de ‘Gran Turismo’ no se tienen tantos detalles, por lo que se desconoce qué plataforma la está desarrollando.

Amazon y Netflix están trabajando en varias series derivadas de los juegos de Sony

Luego de que este 26 de mayo se confirmara que Sony está trabajando en las adaptaciones a series de ‘God of War, ‘Horizon’ y ‘Gran Turismo’, los detalles aún no han sido revelados.

Por lo que no se sabe si serán una adaptación como tal a los videojuegos de ‘God of War’, ‘Horizon’ y ‘Gran Turismo’ o contarán una historia propia, una precuela o un spin-off.

No obstante, estas nuevas series se unirán a las que ya se encuentran produciéndose tanto en Amazon como en Netflix basadas en los videojuegos de Sony, ya que la compañía no ha favorecido a ninguna plataforma en especial.

Cabe recordar que Netflix -quien se encargará de la adaptación de ‘Horizon’-, ya ha demostrado su gran capacidad con la exitosa ‘ Arcane: League of Legends ’ y el anime de ‘ Castlevania ’.

Amazon Studios, por su parte y quien será el encargado de producir ‘God of War’, trabaja en una serie de ‘ Fallout ’ de los creadores de Westworld y una serie de ‘Mass Effect’.

HBO Max también trabaja en la serie de ‘ The Last of Us’ y la serie de Twisted Metal se emitirá en Peacock en Estados Unidos.

