Gamescom 2022 tuvo su conferencia que cumplió al darnos nuevos avances de Hogwarts Legacy y Sonic Frontiers, el cual ya tiene fecha de lanzamiento y es para este 2022.

Sin embargo, lo que pocos esperaban fue ver el regreso de Dead Island 2, juego que se pensaba muerto; pero que ahora hasta tiene fecha de estreno.

Esto no fue lo único importante de las dos horas que duró la conferencia de Gamescom 2022, también vimos cosas como el nuevo juego de Dune, algo de Borderlands y The Callisto Protocol.

Aquí tienes los anuncios más importantes de Gamescom 2022.

A Dune Awakening

A Dune Awakening es un MMO basado en el universo creado por Frak Herbert, en Gamescom 2022 se mostró un primer acercamiento a este; de momento no hay fecha de lanzamiento.

The Callisto Protocol

The Callisto Protocol se presentó en Gamescom 2022 con un sangriento tráiler de gameplay, donde no se guardaron nada de lo brutal que será el juego.

Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy nos mostró más del mundo mágico de Harry Potter en Gamescom 2022, además de confirmar su fecha de estreno para el 10 de febrero de 2022.

New Tales From the Borderlands

New Tales From the Borderlands regresa luego de la muerte de Telltale Games, recordemos que este spin-off del juego es una aventura gráfica. Estará disponible el 21 de octubre de 2022.

Sonic Frontiers

El polémico Sonic Frontiers llegó a Gamescom 2022, con un nuevo tráiler de historia y la esperada fecha de lanzamiento; 8 de noviembre de 2022.

Return to Monkey Island

Returno to Monkey Island no podía faltar en Gamescom 2022; como podemos ver, mantendrá la estética y jugabilidad del clásico de hace más de 30 años. Estará disponible el 19 de septiembre.

Lies of P

Pinocho no sólo estará de regreso con dos películas, también tendrá un juego con Lies of P, el cual será bastante oscuro, pues se basará en los títulos de Dark Souls.

Genshin Impact 3.0

Genshin Impact presentó su versión 3.0 en la Gamescom 2022; el tráiler dejó ver las novedades que tendremos en esta nueva actualización del juego, incluidas nuevas zonas del mapa.

Killer Klowns from Outer Space: The Game

En algo que nadie esperaba, Gamescom 2022 presentó Killer Klowns from Outer Space: The Game, juego basado en la popular película Serie B de los 80′.

Dying Light 2 Stay Human: Bloody Ties

Como se había adelantado, Dying Light 2 Stay Human: Bloddy Ties fue revelado oficialmente en Gamescom 2022. Este DLC estará disponible el 13 de octubre y tiene una vibra a Mad Max: Beyond Thunderdome.

The Lords of the Fallen

El olvidado The Lords of the Fallen tendrá una secuela que llegará a consolas de actual generación; manteniendo su estilo Souls intacto.

High on Life

High on Life, el juego del creador de Rick y Morty tuvo su nuevo tráiler en Gamescom 2022, mostrando lo alocado que será su gameplay. Llegará el 13 de diciembre de 2022.

Stranded: Alien Dawn

Stranded: Alien Dawn será un juego de supervivencia donde varios humanos llegan a un planeta inhóspito.

Atlas Fallen

Un nuevo RPG de acción se mostró en Gamescom 2022, nos referimos a Atlas Fallen, el cual viene de la mano de la gente de The Sourge. Llegará en 2023.

Moonbreaker

Moonbreaker será una especie de RTS mezclado con juego de mesa, algo parecido a lo que es Risk de Hasbro.

Honkai: Star Rail

El nuevo juego de MiHoyo, Honkai: Star Rail tuvo un nuevo tráiler en Gamescom 2022; aunque aún no tiene fecha de estreno.

Gotham Knights

No podía haber una Gamescom 2022 sin Gotham Knights; en un extenso tráiler se mostró más de la historia y la llegada de Clayface, Mr. Freeze y Harley Quinn al elenco de villanos.

Wyrdsong

Wyrsong será un nuevo RPG de la mano de desarrolladores de Fallout y The Elder Scrolls, de momento sólo hay un tráiler cinemático sin más información.

The Outlast Trials

The Outlast Trials será una precuela de los juegos originales, manteniendo su tono de terror gore/psicológico.

Dead Island 2

Y para cerrar fuerte Gamescom 2022, tuvimos la resurrección de Dead Island 2, el juego anunciado en 2014 por fin llegará a consolas después de casi 10 años. Estará disponible el 3 de febrero de 2023.