‘Fortnite’ y ‘Street Fighter’ tendrán una edición especial de Magic

Magic reveló algunos de sus productos para 2022, incluyendo un par de ediciones especiales con ‘Fortnite’ y ‘Street Fighter’, algo inédito hasta el momento.

La serie de Drops de Secret Liar de Magic será la que vea esta colaboración con ‘Fortnite y ‘Street Fighter’ con cartas ultra coleccionables, por tiempo limitado.

‘Fortnite’ recibirá dos ediciones de Secret Liar, que traerá varias de las icónicas ubicaciones del mapa del juego, así como a varios de sus personajes.

Street Fighter Magic (Hasbro)

Por su parte la Secret Lair de ‘Street Fighter’, contará con personajes clásicos como Chun-Li, de la cual se reveló su carta especial “multikicker”.

De momento no se reveló cuándo estarán disponibles estás ediciones especial de Magic de ‘Fortnite’ y ‘Street Fighter’, sólo que llegarán hasta el año que entra.

Estaremos al pendiente si Hasbro da más detalles sobre lo relacionado a los paquetes de Magic.

¿Qué otras novedades traerá Magic en 2022?

Además de ‘Fortnite’ y ‘Street Fighter’, Magic tendrá crossovers con ‘El Señor de los Anillos’ y ‘Warhammer 40,000’.

La edición ‘Lord of the Rings: Tales from Middle-earth’ traerá ubicaciones como Mount Doom y personajes como Gandalf, Gollum y Frodo.

En el caso de ‘Warhammer 40,000′, serán cuatro mazos con arte nuevo, cartas y reimpresiones. Llegará durante el tercer cuarto del 2022.

El Señor de los Anillos Magic (Hasbro)

También en 2022, Magic tendrá el set ‘Kamigawa :Neon Dynasty’ que se lanzará el primer cuarto. En el segundo cuarto llegará ‘Streets of Capenna’.

Ya en el tercer cuarto Magic tendrá ‘Dominaria United’ y cerrando el año estará ‘The Brothers’ War’ como parte del 30 aniversario del juego de cartas.

Para finalizar se anunció que Magic contará con una serie animada en Netflix a finales del 2022. Brandon Routh será la voz de Gideon Jura, el protagonista..

Además Django Wexler lanzará una nueva novela de Magic, la cual expandirá la historia de la serie de Netflix, siendo una precuela de la misma.