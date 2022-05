Con motivo del estreno de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, ‘Fortnite’ lanzó una skin especial de Scarlet Witch, la cual cuenta con su aspecto de la película.

Scarlet Witch está disponible en la Tienda de Objetos de ‘Fortnite’, se puede comprar por separado o como parte del conjunto dedicado a la mutante/bruja favorita de los fans de Marvel.

El conjunto de Scarlet Witch en ‘Fortnite’ contiene el picho Hacha del Caos, el gesto manipulación de energía, la mochila Capa de Wanda, y una pantalla de carga referente a ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Scarlet Witch en Fortnite (Epic Games)

Todo el paquete tiene un costo de 1800 Monedas V/PaVos; mientras que la skin de Scarlet Witch por separado cuesta 1500 Monedas V/PaVos de ‘Fortnite’.

Hay que señalar que de momento, Scarlet Witch es el único personaje de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ que se unirá a ‘Fortnite’, no sabemos si después llegarán los otros protagonistas.

Asimismo vale recordar que la skin especial de Scarlet Witch estará disponible en ‘Fortnite’ por tiempo limitado.

La skin de Scarlet Witch forma parte de la alianza entre Marvel y ‘Fortnite’

Desde hace ya un buen tiempo, Marvel y ‘Fortnite’ llevan una alianza de contenido que ha salido muy bien para ambas marcas; muestra de ello es la llegada de Scarlet Witch al juego.

Si bien ‘Fortnite’ ha tenido skins de otras franquicias (incluyendo DC), las que más han destacado son las de Marvel, pues estas son liberadas cada que hay algo especial con “La Casa de las Ideas”.

Apenas hace unas semanas, ‘Fortnite’ liberó el skin de Moon Knight y ahora tenemos la de Scarlet Witch, todo en menos de un mes; lo cual demuestra el compromiso de ambas partes.

Moon Knight en Fortnite (Marvel/Epic Games)

Pero la alianza de Marvel y ‘Fortnite’ no se limita a skins en el juego, también se han editado una serie de cómics sobre este curioso crossover.

De hecho el universo de ‘Fornite’ es canon dentro del multiverso de Marvel, al grado que apareció en los cómics regulares de Thor y los Vengadores hace unos años.

Con todo este antecedente, es casi un hecho que veremos más de Marvel en ‘Fortnite’ en los próximos años.

Con información de Fortnite.